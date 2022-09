La mobilisation militaire russe cible les minorités ethniques et les manifestants

RIGA, Lettonie – En seulement deux jours depuis que le président russe Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation pour aider sa guerre mal en point en Ukraine, des milliers d’hommes ont été pourchassés par des recruteurs, dans certains cas arrêtés au milieu de la nuit, et rapidement embarqués dans des bus et des avions à envoyer pour un entraînement militaire et, vraisemblablement, un déploiement sur les lignes de front.

Et malgré les assurances des autorités d’une mobilisation “partielle”, limitée aux réservistes ayant une expérience militaire préalable, le processus initial d’appel aléatoire a fait craindre que Poutine tente d’activer beaucoup plus de soldats que les 300 000 initialement annoncés par le ministre russe de la Défense, Sergei Choïgou.

« C’est juste l’enfer ici ; ils attrapent tout le monde », a écrit un habitant de Sosnovo-Ozerskoye, une colonie rurale d’environ 6 000 personnes dans la région sibérienne orientale de Bouriatie, à Victoria Maldeva, une militante de la Free Buryatia Foundation qui a recueilli des centaines de rapports sur la mobilisation de masse.

“Des hommes ivres censés partir le jour même errent sur la place de la ville”, a écrit le résident de Sosnovo-Ozerskoye. « Ici, tout le monde se connaît. C’est impossible à supporter. Les femmes pleurent, poursuivent le bus et les hommes ont imploré le pardon avant de partir car ils savent qu’ils sont confrontés à une mort certaine.

La Free Buryatia Foundation et des militants similaires travaillant en Yakoutie, une autre région reculée et pauvre de Russie, ont déclaré qu’ils craignaient que la mobilisation ne cible de manière disproportionnée les minorités ethniques qui vivent dans ces régions, à plusieurs milliers de kilomètres de Moscou.

“En ce qui concerne la Bouriatie, ce n’est pas une mobilisation partielle, c’est une mobilisation totale”, a déclaré la responsable de la Free Buryatia Foundation, Alexandra Garmazhapova, dans une interview télévisée. “Et cela m’étonne de voir comment les gens qui savent à quel point Vladimir Poutine aime mentir ont cru que ce serait une mobilisation partielle.”

Garmazhapova a déclaré que ses volontaires étaient restés éveillés toute la nuit de mercredi et jeudi pour aider des hommes, certains âgés de 62 ans, qui ont été réveillés par des enseignants forcés de faire du porte-à-porte dans les villages bouriates la nuit et de remettre des avis.

Les défenseurs des droits ont déclaré qu’ils pensaient que les recruteurs militaires russes concentraient leurs efforts dans les zones rurales et reculées, plutôt que dans les grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, car le manque de médias et d’activités de protestation leur permet d’appliquer plus facilement les ordres de recrutement et pour apaiser les dirigeants régionaux qui cherchent à s’attirer les bonnes grâces de Poutine. Les populations ethniques asiatiques de Sibérie et de l’Extrême-Orient russe sont également moins susceptibles d’avoir des liens personnels et familiaux avec l’Ukraine.

Le Kremlin organise des référendums par procuration alors que la Russie vise à s’emparer des terres ukrainiennes

À Moscou, cependant, les recruteurs ont trouvé une nouvelle source de recrues facilement disponibles : les manifestants arrêtés lors des rassemblements anti-guerre cette semaine. Un journaliste du magasin SOTA Vision, Artem Kriger, a été arrêté mercredi alors qu’il terminait une émission en direct depuis l’une des rues centrales de la capitale.

Plus tard, au poste de police, Kriger et plus d’une douzaine d’autres hommes arrêtés avec lui ont reçu des convocations leur ordonnant de se présenter à leurs commissariats militaires locaux. Vendredi, Kriger a également été condamné à une peine de huit jours de prison après qu’un juge l’a reconnu coupable d’avoir participé à un rassemblement non autorisé.

Les analystes militaires disent qu’il est loin d’être clair que les revers militaires de la Russie peuvent être inversés simplement en envoyant des centaines de milliers de nouveaux combattants au front. La Russie manque également d’armes et d’autres fournitures, et a perdu plusieurs commandants dans la guerre de près de sept mois.

Le désarroi et la confusion initiaux dans l’effort de mobilisation, ainsi que la colère du public, ont confirmé le risque d’un contrecoup sociétal qui avait poussé Poutine à résister à l’imposition du service obligatoire pendant la guerre jusqu’à ce que les récents revers montrent clairement que la Russie risquait d’être vaincue. Mais il est peu probable qu’un grand nombre de soldats non entraînés, non motivés et mal équipés annulent les pertes de la Russie, ont déclaré des experts.

Plusieurs vidéos mises en ligne vendredi matin montraient des bus pleins d’hommes agités et apparemment ivres qui avaient reçu des avis d’appel se bagarrant les uns avec les autres. Les vidéos, qui n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante, ont mis en évidence le manque potentiel de moral et de discipline des nouveaux combattants russes.

Au Daghestan, une région à majorité musulmane du Caucase du Nord où les médias russes ont rapporté que l’objectif officiel était de rassembler 13 000 hommes dans des bureaux d’enrôlement, un groupe d’hommes s’est engagé dans une engueulade avec un recruteur local, une femme qui a tenté de leur faire honte pour avoir refusé de participer à l’effort de guerre.

“Ces enfants vont se battre pour leur avenir”, a crié la femme à un groupe d’environ 30 hommes qui s’étaient rassemblés devant un commissariat local, d’après un extrait posté par le mouvement des « Observateurs du Daghestan ».

« Quel avenir ? Nous n’avons même pas de cadeau », a répondu l’un des hommes. « Va te battre si tu veux. Nous non !

Dans un autre poste de recrutement, dans la petite ville d’Ekaterinoslavka, dans la région de l’Extrême-Orient de l’Amour, un officier a crié après un groupe d’hommes en colère et pleins de ressentiment qui avaient été convoqués. “Pourquoi pleurez-vous comme des petites filles”, a déclaré l’officier à une foule mécontente selon une vidéo enregistrée secrètement. « La récréation est terminée. Vous êtes tous des soldats maintenant.

Alors que la mobilisation commence en Russie, vols à guichets fermés, manifestations et arrestations

Vendredi, le ministère russe de la Défense a cherché à apaiser le chaos et la colère qui s’emparaient du pays en envoyant des “clarifications” aux organes de presse publics sur les personnes qualifiées pour l’appel. Mais cela n’a pas fait grand-chose pour apaiser la panique, car de nombreux rapports ont fait état d’hommes qualifiés pour des exemptions recevant néanmoins des convocations.

Pavel Chikov, le chef d’un groupe de défense des droits de l’homme, Agora, qui aide les Russes à trouver des moyens légaux d’éviter de servir dans la guerre, a signalé plusieurs cas dans lesquels des hommes au-dessus de l’âge de mobilisation déclaré de 55 ans avaient reçu des convocations.

“Le ministère de la Défense a été occupé pendant deux jours consécutifs, essayant de rassurer la population”, a déclaré Chikov sur sa chaîne Telegram. « Mais il est important que ces ‘déclarations officielles’ ne soient que l’œuvre du service de presse, et non de véritables décrets, qui sont tous à usage officiel et secrets.

“Les commissaires militaires de district ne lisent pas Telegram, ils ont des listes qui leur sont envoyées depuis le centre, et ils continueront à remplir les bus, les stations de rassemblement et les avions de personnes”, a-t-il écrit.

Alexander Dorzhiev, 38 ans, d’Ulan-Ude, une ville de Bouriatie à environ 150 miles de la frontière avec la Mongolie, a reçu un avis mercredi matin et a reçu l’ordre de se présenter le lendemain à 4 heures du matin à un poste de recrutement local, et de partir sa ville natale quelques heures plus tard.

En tant que père de cinq enfants en bas âge, Dorzhiev devrait être exempté du service militaire, selon les lois russes. Au milieu d’un tumulte public, le gouverneur de Bouriatie, Alexey Tsydenov, a déclaré que 70 pères qui auraient dû être exemptés ont été convoqués mais plus tard libérés des commissariats.

Les enfants de Kharkiv sont allés au camp d’été en Russie. Ils ne sont jamais revenus.

Le chaos a suscité de vives critiques même de la part de certains partisans du gouvernement de Poutine.

“Cela montre simplement la qualité du fonctionnement de nos bureaux d’enrôlement”, a écrit le journaliste et homme politique pro-Kremlin Andrey Medvedev sur Telegram, critiquant la procédure de mobilisation en Russie. “Cela conduit à la panique à l’arrière, à des humeurs hystériques et à une tension sociale massive. La mobilisation doit renforcer l’armée et non provoquer des bouleversements.

Ajouté à la panique nationale, le Kremlin a reconnu qu’un paragraphe secret du décret de mobilisation signé par Poutine mercredi traitait du nombre de soldats que la Russie envisage d’appeler.

Novaya Gazeta Europe a rapporté jeudi, citant une source au sein de l’administration présidentielle, que la clause envisageait d’activer 1 million de personnes. Un autre point de vente russe, Meduza, a rapporté que le nombre pourrait atteindre 1,2 million. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié les deux rapports de “mensonges”, mais n’a pas fourni de chiffre corrigé.

Des blogueurs pro-Kremlin et des mannequins Instagram ont lancé un hashtag #NoToPanic sur les plateformes de médias sociaux russes. Ils ont publié des articles presque identiques insistant sur le fait que “seulement 1% des réservistes seront appelés” – dans ce qui semblait être un effort coordonné pour démystifier les informations selon lesquelles le véritable objectif de recrutement est bien supérieur à 300 000.

« Est-ce qu’une frite vous suffirait pour être rassasié ? Je pense que tout le monde dirait non, c’est juste 1 % de votre part », a écrit la blogueuse Anna Belozerova sur VKontakte, une plateforme de réseau social russe. « Vous avez bien deviné que je parle d’une mobilisation qui fait paniquer tout le monde. Nous devons tous rester calmes ! Ce ne seront que 300 000 personnes, 1 % de réservistes. »

Pourtant, les Russes cherchant à éviter le service militaire ont continué d’affluer vers les frontières du pays, craignant que même s’ils étaient épargnés cette semaine, ils ne soient pris au piège de la prochaine vague de mobilisation.

Les vols étant presque entièrement complets, la plupart traversent les frontières terrestres en voiture ou à pied, bien que les possibilités de s’échapper vers l’Europe semblent se rétrécir. La Finlande, seule frontière terrestre de l’UE ouverte aux Russes, a déclaré vendredi qu’elle empêcherait les Russes titulaires d’un visa touristique de traverser dans les prochains jours.

Robyn Dixon et Natalia Abbakumova à Riga, en Lettonie, ont contribué à ce rapport.