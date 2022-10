La mobilisation militaire de Poutine pourrait s’avérer être une erreur majeure, selon un expert

L’annonce par le président russe Vladimir Poutine d’une “mobilisation partielle” qui obligera les citoyens à se joindre au combat en Ukraine pourrait se retourner contre le dirigeant autoritaire, provoquant des troubles qui risquent d’affaiblir son emprise sur la population russe.

“Il y a un mécontentement croissant parmi le peuple russe à l’égard de la politique de Poutine”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital.

Les commentaires de Koffler interviennent après que la mobilisation partielle de Poutine, annoncée la semaine dernière, a provoqué un chaos généralisé en Russie, avec des informations faisant état d’hommes russes fuyant le pays par milliers et de violentes manifestations que le dirigeant russe avait jusqu’à présent pu éviter lors de l’invasion de plusieurs mois de Ukraine.

L’annonce de Poutine est intervenue après que les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive largement réussie qui a mis l’armée russe sur ses talons dans plusieurs régions, un autre revers dans une guerre qui s’est rarement déroulée comme prévu pour Moscou.

POUTINE LANCE LA CONSCRIPTION POUR RENFORCER L’INVASION MILITAIRE ALORS QUE L’UKRAINE MONTE UNE CONTRE-OFFENSIVE

Dans son discours annonçant la décision, la conscription motivée de Poutine aiderait à faire face « aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, à savoir protéger notre patrie » et « assurer la sécurité de notre peuple et de notre peuple dans les territoires libérés » de l’Ukraine, tout en assurant aux Russes que la mobilisation être limités aux réservistes et aux vétérans militaires dans certaines spécialités.

“Nous parlons de mobilisation partielle, c’est-à-dire que seuls les citoyens qui sont actuellement dans la réserve seront soumis à la conscription, et surtout, ceux qui ont servi dans les forces armées ont une certaine spécialité militaire et une expérience pertinente”, a déclaré Poutine.

Mais selon un rapport du Washington Post, beaucoup de ceux qui ont été appelés à servir n’ont aucune expérience militaire préalable, tandis que d’autres sont soit trop vieux pour le service militaire, soit ont des problèmes de santé qui les empêcheraient de participer au combat. Encore plus gênant, la plupart des personnes enrôlées pour servir font partie des groupes démographiques les plus pauvres du pays, y compris des minorités, tandis que ceux qui poursuivent des études collégiales ont été exemptés d’être rédigés.

Le résultat a été un contrecoup généralisé, avec des manifestations qui ont éclaté et plusieurs centres de recrutement militaire attaqués ou incendiés. Dans la région russe d’Irkoutsk, un officier de recrutement militaire a été abattu, tandis que dans la région d’Omsk, une bagarre a éclaté entre des hommes enrôlés et la police locale chargée de les forcer à monter dans des bus.

LA RUSSIE ACCORDERA 10 ANS DE PRISON AUX TROUPES QUI SE RENDENT À MOINS QU’ELLES SONT CAPABLES DE FUIR LA CAPTIVITÉ

Plus de 2 000 personnes ont été arrêtées pour protester contre cette décision, selon les chiffres du Washington Post, tandis que plus de 5 000 véhicules ont été bloqués à la frontière entre la Russie et la Géorgie à la suite d’hommes tentant de fuir le pays. Beaucoup se sont échappés par d’autres itinéraires ou à pied, tandis que presque tous les vols hors du pays ont été interceptés.

Quitter le pays pourrait être la seule option pour certains hommes russes après que la Russie a annoncé cette semaine que les troupes qui se rendraient volontairement aux forces ukrainiennes encourraient de lourdes sanctions à leur retour en Russie, dont une peine de dix ans de prison. Seuls ceux qui sont capables d’échapper à la captivité et de retourner dans leurs unités seront épargnés.

“Il y a un exode massif d’hommes russes hors du pays après que Poutine ait invoqué une mobilisation partielle et que le gouvernement russe ait modifié le Code pénal pour durcir la peine pour avoir refusé de se battre sur les lignes de front en Ukraine”, a déclaré Koffler.

Les décisions de Poutine ont réveillé une population apparemment désintéressée des événements qui se déroulaient en Ukraine, en partie à cause de la propagande de Poutine diffusée dans les médias russes et de la menace de sanctions sévères pour ceux qui s’expriment.

LES TROUPES RUSSES ENCASTRÉES PAR LES FORCES UKRAINIENNES ET LA RIVIÈRE DNIEPER, LA BARGE TRANSPORTANT DES APPROVISIONNEMENTS AUX TROUPES RUSSES COULE

Le bouleversement a mis Poutine sur la défensive chez lui pour la première fois depuis le début du conflit, un nouvel obstacle que le dirigeant russe doit surmonter alors qu’il tente de trouver un chemin vers une victoire militaire tenable en Ukraine.

Le mécontentement national, cependant, est peu susceptible de desserrer l’emprise de Poutine sur le pouvoir, selon Michael E. O’Hanlon, directeur de la recherche pour la politique étrangère de la Brookings Institution, qui a déclaré à Fox News Digital que le dirigeant russe pourrait “s’inquiéter des troubles” même s’il est peu susceptibles d’être véritablement menacés. »

“Je doute que Poutine perde son emprise sur le pouvoir”, a déclaré O’Hanlon.

Koffler a exprimé un sentiment similaire, arguant qu’il était “peu probable” que l’emprise de Poutine soit menacée de sitôt.

LES MEILLEURS BRASS MILITAIRES DANS LE SUD DE L’UKRAINE APPELLENT DES VOLONTAIRES ALORS QUE LES FORCES CHERCHENT À REPRENDRE KHERSON

“Cela produira-t-il le contrecoup au point où le régime de Poutine s’effondre et il est évincé ? Peu probable”, a déclaré Koffler.

Koffler a ajouté que Poutine serait probablement au pouvoir jusqu’à “au moins 2024”, bien qu’elle ait averti que même s’il était expulsé, l’alternative ne serait pas meilleure.

“Dans le cas où Poutine ne pourrait plus gouverner, la personne qui assumera le pouvoir, au moins temporairement, sera Nikolai Patrushev, un autre ancien agent du KGB qui est aussi impitoyable que Poutine lui-même”, a déclaré Koffler.

Koffler a fait valoir qu’il y a une “idée fausse en Occident selon laquelle si seulement Poutine était parti, tous nos problèmes avec la Russie auraient disparu”, notant la longue histoire de la politique étrangère anti-occidentale et anti-américaine de la Russie et sa tendance constante à glisser dans le totalitarisme. régner.

“Poutine a pris les rênes de la Russie en 2000 et a arrangé les choses, stabilisé l’économie et amélioré la sécurité”, a déclaré Koffler. “Mais ensuite, comme la plupart des dirigeants russes et soviétiques, il a progressivement transformé la Russie en un État totalitaire. C’est un cycle perpétuel.”