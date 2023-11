La MLS suspend les 3 matchs de Kai Wagner de l’Union de Philadelphie après des allégations d’insultes racistes

La Major League Soccer a suspendu le défenseur de l’Union de Philadelphie Kai Wagner pour trois matches pour violation de la politique anti-discrimination de la ligue sur le terrain, a-t-elle annoncé mardi.

La suspension fait suite à une plainte déposée par la New England Revolution le 30 octobre, alléguant que Wagner avait lancé une insulte raciste à l’encontre de Bobby Wood des Revs la semaine dernière, ce qui L’Athlétisme Signalé précédemment.

Wagner ne voyagera pas avec l’Union pour le match éliminatoire de mercredi contre le Revolution à Foxboro, Massachusetts, a déclaré l’entraîneur Jim Curtin. Si l’Union est éliminée des séries éliminatoires avant que Wagner ne purge intégralement la suspension, celle-ci se poursuivra jusqu’au début de la saison prochaine. Wagner est également tenu de participer aux séances d’éducation et de formation mandatées par la ligue, un processus qui a déjà commencé, a indiqué la ligue, et « doit rester en totale conformité avec un programme dirigé par un expert en pratiques réparatrices nommé par la ligue ».

Plusieurs sources informées de la situation ont déclaré que l’incident s’était produit dans les derniers instants du match d’ouverture des séries éliminatoires entre l’Union et la Révolution, le 29 octobre.

Le match a été tendu en général et à la 87e minute, l’attaquant de la Revolution Giacomo Vrioni a commis une faute sur le défenseur de l’Union Nathan Harriel, pour laquelle il a reçu un carton jaune. Alors que le jeu était vérifié par l’arbitre assistant vidéo pour un éventuel carton rouge, des images diffusées montraient plusieurs autres joueurs des deux côtés échangeant des mots, dont Wagner et Wood.

Wagner, qui est allemand, aurait alors adressé une insulte à Wood en allemand, selon les sources. Wood parle allemand et a passé la première décennie de sa carrière professionnelle et plusieurs années en tant que jeune joueur en Allemagne. Les joueurs et entraîneurs de la Révolution ont alerté les officiels du match de l’insulte présumée et l’incident a été noté dans le rapport d’après-match de l’arbitre Pierre-Luc Lauzière, selon les sources.

L’insulte que Wagner aurait adressée à Wood était historiquement dirigée contre les Asiatiques. Le bois est d’origine japonaise et afro-américaine.

L’incident impliquant Wagner sera inévitablement comparé à un événement similaire survenu en avril 2023 impliquant Dante Vanzeir des Red Bulls de New York. Vanzeir a également utilisé une insulte raciste et a finalement été suspendu pour six matchs. Dans cette affaire, a déclaré une source de la Ligue ayant une connaissance directe de l’enquête, la punition de Wagner a été plus légère car il a immédiatement admis avoir utilisé l’insulte, ce que Vanzeir n’a pas fait. La source a déclaré mardi que Wagner avait participé « ouvertement et franchement à toutes les conversations » entourant l’enquête.

Dans un communiqué de presse, la ligue a déclaré avoir pris en compte de nombreux facteurs, « notamment l’acceptation immédiate par Wagner de sa responsabilité dans la violation, sa volonté de participer à un processus de pratiques réparatrices pour réparer le préjudice causé et sa coopération à l’enquête de la ligue ».

Wagner, 26 ans, est dans la dernière année de son contrat avec l’Union et a suscité l’intérêt de clubs allemands et britanniques.

(Photo : Eric Canha / USA aujourd’hui)