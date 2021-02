Deux jours après la ratification d’un nouvel accord de négociation collective avec l’Association des joueurs de la MLS, le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré que la ligue s’attendait à perdre « assez près » de 1 milliard de dollars en 2021.

Garber parlait aux journalistes lors d’un appel Zoom, principalement pour mettre en évidence la nouvelle CBA. L’accord permettra à la ligue d’économiser de 53 millions de dollars à 110 millions de dollars pendant la durée de l’accord, bien que Garber ait refusé de spécifier un montant exact.

Le commissaire a ajouté qu’avec la grande majorité des fans toujours incapables d’assister aux matchs en raison de la pandémie de coronavirus en cours, les impacts du COVID-19 avaient toujours un effet négatif sur les activités de MLS.

En décembre, Garber a affirmé que la MLS avait subi une baisse de 1 milliard de dollars de ses revenus en 2020, bien que des sources de la ligue aient par la suite amendé cette déclaration à « près de 1 milliard de dollars » de pertes.

« Nous prévoyons de perdre près de 1 milliard de dollars, voire 1 milliard de dollars, dont nous avons parlé », a déclaré Garber à propos de 2021. « Lorsque vous n’avez pas de fans pour la majorité de votre saison, ce n’est que du pur calcul. Cela étant dit, nos propriétaires ont été très, très concentrés pendant une longue période pour créer une ligue. Mais leurs ressources ne sont pas illimitées. Nous devons générer des revenus. Nous devons penser à de nouvelles façons d’aborder notre entreprise. «

Le fait que la MLS ait réussi à atteindre bon nombre de ses objectifs lors des négociations de l’ABC a conduit à la conclusion que la ligue est sortie du côté des gagnants. Garber a contesté une telle caractérisation.

« Cet accord ne concerne pas la ligue et les joueurs qui gagnent ou perdent. Il s’agit du match gagnant », a-t-il déclaré. « Il s’agit de remettre nos joueurs sur le terrain pour nos fans et nos partenaires et de poursuivre la 26e saison de la Major League Soccer. »

jouer 1:02 Kasey Keller partage ses perspectives sur la saison MLS 2021 après que la ligue et les joueurs aient ratifié une CBA modifiée.

Lundi, le directeur exécutif de la MLSPA, Bob Foose, a déclaré à ESPN que la relation actuelle entre le syndicat et la ligue est « transactionnelle », ce qui implique qu’il y a moins de sentiment de collaboration entre les deux parties que par le passé. Garber n’était pas d’accord avec cette caractérisation, bien qu’il ait admis que les relations avec la MLSPA pouvaient être améliorées.

« Nous devons travailler plus dur collectivement – pas seulement la ligue – mais nous devons travailler collectivement pour avoir une meilleure relation avec notre syndicat », a déclaré Garber.

Garber a également été interrogé sur l’impact des restrictions de voyage continues entre les États-Unis et le Canada sur les trois équipes canadiennes de la ligue. À un moment donné l’an dernier, l’Impact de Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver ont été contraints de s’installer aux États-Unis.

« Pour le moment, notre objectif est de comprendre quand notre [Canadian] Les équipes peuvent jouer sur leurs marchés nationaux « , a déclaré Garber. » Et si elles ne sont pas en mesure, comme notre saison est devant nous, de les avoir chez elles aux États-Unis, où elles pourront faire un peu comme ils l’ont fait à la fin de l’année dernière, pour pouvoir jouer leurs propres matchs. «

Le commissaire a ajouté que la MLS est «très proche» de pouvoir annoncer où les clubs canadiens pourront jouer.

Garber a déclaré que le début de la saison régulière de la MLS 2021 serait repoussé au 17 avril, bien que l’on ne sache pas quel impact cela aurait sur d’autres dates clés, telles que l’ouverture du camp d’entraînement.

Plus tôt cette année, MLS a repris le processus de vente de Real Salt Lake. Garber a déclaré que le processus avait pris « une petite pause pendant la pandémie », mais qu’il était en cours.

« Nous sommes très, très activement impliqués », a déclaré Garber. « Je dirais que je suis optimiste sur le fait que nous trouverons une nouvelle appropriation pour le club, mais nous n’avons pas fixé de calendrier là-dessus, nous sommes juste vraiment, vraiment concentrés sur ces discussions et l’engagement avec la population locale. »

Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, refusant de jouer l’hymne national avant les matchs, et la NBA déclarant plus tôt mercredi qu’elle obligerait les équipes à le faire, Garber a été interrogé sur la politique de l’hymne de la MLS. Il a noté que rien n’avait changé et qu’il ne s’attendait pas non plus à des modifications.

« Quand nous n’avons pas de supporters dans les stades, nous n’aurons pas d’hymne national », a-t-il déclaré. « Mais quand nous aurons des supporters dans les stades, nous aurons l’hymne national, et ce n’est pas quelque chose que je vois changer. »