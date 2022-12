La MLS remporte la bataille du streaming mais perd la guerre télévisée

Dans cet épisode, nous discutons de ce que signifie l’accord télévisé de la MLS pour la ligue et les fans de football, notre hommage à Grant Wahl ainsi qu’une discussion sur la façon dont les médias ont couvert l’actualité, nous attendons la finale de la Coupe du monde et discutons de nos réflexions. sur la controverse Gio Reyna et Gregg Berhalter. Animé par Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer de World Soccer Talk.

Écoutez l’émission via le player ci-dessus ou via ce lien.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag.

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail à web@worldsoccertalk.com, via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook. Nous les lirons à l’antenne dans le prochain épisode. Ou appelez notre ligne de messagerie vocale et laissez un message au 561-247-4625.