La MLS qualifie de “crédibles” les allégations de commentaires racistes de Taxi Fountas, pas de discipline faute de preuves

MLS a annoncé qu’elle avait conclu son enquête pour savoir si DC United l’attaquant Taxi Fountas a lancé une insulte raciale au défenseur de l’Inter Miami CF Damion Lowedéclarant que parce qu’il ne pouvait pas vérifier de manière indépendante ce que Fountas avait dit, aucune amende ne serait infligée à l’attaquant DCU.

MLS, dans sa déclaration dit que si trouvé l’allégation du défenseur de Miami Aimé Mabika que Fountas a prononcé l’insulte “crédible”. La ligue a également déclaré qu’elle n’avait pas trouvé crédible l’affirmation de Fountas selon laquelle il n’avait rien dit à ce moment-là.

“La vidéo de l’incident montre clairement que Mabika réagit soudainement à quelque chose qu’il croyait avoir entendu de Fountas”, indique le communiqué. “La MLS n’a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante, par le biais de témoignages supplémentaires, de séquences vidéo ou d’enregistrements audio, ce que Fountas a dit à ce moment-là, comme cela a été la pratique de longue date de la ligue pour déterminer la discipline des joueurs pour ce type d’allégations.”

L’incident s’est produit vers la 59e minute de ce qui serait une victoire 3-2 à Miami. Il s’en est suivi une bagarre entre Fountas et Lowe, et Mabika a alors réagi avec colère à Fountas. L’arbitre Ismail Elfath a averti Fountas et Lowe de l’incident, mais a ensuite discuté avec les capitaines des deux équipes ainsi qu’avec les managers respectifs, Phil Neville de l’Inter Miami et Wayne Rooney de DC United.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

En réponse à une question d’après-match d’un journaliste de la piscine, Elfath a déclaré que ni lui ni aucun autre membre de l’équipe d’arbitrage n’avait entendu une insulte raciale être utilisée. Après un retard de plusieurs minutes, le jeu a continué, mais Fountas a été remplacé à la 66e minute.

Fountas n’a plus joué pour DCU pour le reste de la saison, la ligue déclarant que le joueur “restait volontairement séparé de DC United”. Fountas sera éligible pour jouer pour les Noirs et Rouges au début de la saison régulière 2023, probablement en février.

Dans sa déclaration, la MLS a ajouté qu’elle “prévoyait d’examiner ses politiques et pratiques en ce qui concerne les allégations de langage abusif et discriminatoire et s’engage à travailler avec toutes les parties prenantes pendant cette saison morte”.

Dans un incident distinct, la MLS a infligé une amende de 25 000 $ à DC United pour ne pas avoir respecté la politique d’embauche de la ligue en matière de diversité au cours du processus qui a finalement abouti à l’embauche de Rooney en tant que manager.

La politique, qui a été mise à jour en 2021, exige que le groupe de candidats finalistes d’une équipe comprenne deux personnes ou plus issues de groupes sous-représentés, dont l’une doit être noire ou afro-américaine. Bien que DCU ait rencontré deux de ces candidats, l’un d’eux a informé l’organisation qu’il n’était pas immédiatement disponible.

“Une fois que le club a compris que le candidat n’était pas disponible pour le poste, la discussion ne pouvait plus raisonnablement être considérée comme un entretien de ‘finaliste’. Par conséquent, le club est resté obligé d’amener un candidat supplémentaire d’un groupe sous-représenté dans le ‘ groupe de finalistes” ou demander une dérogation à la MLS détaillant les circonstances atténuantes qui ne leur permettraient pas de le faire.”

DC United a déclaré dans un communiqué en réponse aux conclusions de l’enquête de la MLS selon lesquelles le club “respecte” la décision de la ligue et est “une pratique fondamentale pour donner la priorité aux entretiens avec les candidats des groupes sous-représentés pour tous les postes de direction”.