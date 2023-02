La MLS propose 32 matchs gratuits à regarder du 25 février au 19 mars

La MLS est de retour fin février, et la ligue et Apple proposent des jeux gratuits pour la première partie de la saison. En fait, MLS prévoit d’offrir un certain nombre de jeux gratuits tout au long de la campagne.

La plus grande opportunité de regarder des matchs MLS gratuits est la première semaine de la saison. Chaque jeu du week-end du 25 au 26 février est gratuit sur Apple TV. C’est dans le but de donner aux fans un aperçu de ce que le Season Pass MLS peut offrir. De plus, cela peut être un test pour les fans modérés qui ne sont peut-être pas aussi purs et durs que les autres supporters de la MLS.

Cependant, au moins pour les trois premières semaines de la saison, il y a six des jeux gratuits sur Apple TV chaque jour de match.

Pour l’instant, ce programme gratuit ne dure que jusqu’à la quatrième journée, qui se termine le 19 mars. Au lieu que la MLS se concentre sur une poignée d’équipes les plus «populaires» de la MLS, presque toutes les équipes sont présentes gratuitement dans les trois semaines suivant la première journée de match. sur AppleTV. Les deux seuls qui ne le sont pas sont la Nouvelle-Angleterre et Orlando.

Une autre chose à reconnaître est que chaque jeu sur FOX est également disponible gratuitement sur Apple TV. FOX est le seul foyer télévisé de la Major League Soccer cette saison, ESPN et Univision se retirant tous les deux.

Jeux MLS GRATUITS disponibles pour regarder

Avec le streaming, MLS Season Pass rend chaque jeu, qu’il soit gratuit ou non ou à la télévision, disponible pour les abonnés. Les frais de base de 14,99 $ par mois. C’est la clé pour regarder tous les matchs de la MLS.

Cependant, si vous n’êtes toujours pas sûr de vous abonner au Season Pass MLS, vous pouvez regarder gratuitement 32 matchs. Ils sont tous disponibles sur Apple TV.

1ère journée (25 et 26 février)

TOUS les 14 jeux disponibles GRATUITEMENT sur Apple

2e journée (samedi 4 mars)

LAFC contre Portland

Columbus contre DC United

Inter Miami contre Union de Philadelphie

Red Bulls de New York contre Nashville SC

Chicago Fire contre NYCFC

Tremblements de terre de San Jose contre Vancouver

3e journée (11 et 12 mars)

Charlotte FC contre Atlanta United

FC Cincinnati contre Seattle Sounders

Nashville SC contre Montréal

Real Salt Lake contre Austin FC

Portland Timbers contre St.Louis CITY

Tremblements de terre de San Jose contre Colorado Rapids

4e journée (18 et 19 mars)

Sounders de Seattle contre LAFC

Toronto FC contre Inter Miami

FC Dallas contre Sporting Kansas City

Houston Dynamo contre Austin FC

Colorado Rapids contre Minnesota United

LA Galaxy contre Vancouver

Photo : IMAGO / photothek