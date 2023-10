La MLS pourrait bientôt devoir payer une somme considérable aux fans de football si les accusations de violation de leur droit à la vie privée s’avéraient fondées.

Les avocats affirment que MLSsoccer.com a utilisé le méta-pixel de Facebook, qui intercepte les communications électroniques des abonnés sans consentement. Le site Web partagerait ensuite les données de streaming vidéo de l’abonné avec la société de médias sociaux. Les avocats estiment que cela viole la loi sur la protection de la vie privée des vidéos (VPPA).

Ces allégations proviennent d’un article récent sur ClassAction.org. Le site Web fournit des informations sur certaines poursuites qui affectent les consommateurs. ClassAction.org a déjà travaillé sur des cas impliquant des gouttes pour les yeux, du talc et du lait maternisé.

Les fans de football qui pensent qu’ils pourraient être affectés par une éventuelle violation de la vie privée peuvent consulter la publication ClassAction.org. Selon le site Web, tout utilisateur de Facebook possédant un compte MLS et ayant regardé des vidéos sur MLSsoccer.com peut participer. Ces personnes peuvent le faire gratuitement après avoir répondu à plusieurs questions. Les consommateurs pourraient recevoir jusqu’à 2 500 $ chacun.

ClassAction.org explique en outre exactement comment le site Web de la MLS a violé la VPPA. « Spécifiquement, [MLSsoccer.com] peuvent avoir partagé les vidéos que les titulaires de compte MLS ont regardées avec leurs identifiants Facebook, qui peuvent être utilisés pour faire correspondre l’historique de visionnage de l’utilisateur à leur profil Facebook individuel », affirment les avocats du site Web.

Leader dans le traitement des droits des consommateurs en matière de violation MLS des droits à la vie privée

Cet arbitrage de masse pourrait impliquer des milliers de supporters de football dans tout le pays. MLS pourrait être amené à verser une importante somme d’argent aux avocats chargés de l’affaire s’il est reconnu coupable. Ces avocats distribueraient ensuite les paiements directement aux personnes impliquées dans l’arbitrage de masse.

Le cabinet d’avocats qui s’occupe du dossier ClassAction.org est Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman. Le groupe, basé à New York, travaille depuis plus de 50 ans sur des recours collectifs, des délits de masse et des dossiers relatifs aux droits des consommateurs. Ils affirment avoir récupéré plus de 50 milliards de dollars sur leur longue liste de clients au cours de cette période.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire