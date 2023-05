La MLS perd sa pertinence nationale en même temps que gagne des fans locaux

La Major League Soccer est une grande amélioration par rapport aux ligues qui l’ont précédée aux États-Unis, et même par rapport à la MLS elle-même il y a à peine 20 ans. Même les critiques ne peuvent prétendre que la MLS a considérablement élevé le niveau du jeu en Amérique du Nord. Cependant, la ligue doit décider si elle veut continuer comme option de divertissement local ou devenir plus pertinente à l’échelle nationale. Actuellement, la MLS perd contre la concurrence car elle a du mal à faire les deux.

En général, la MLS est encore bien en deçà de ce qu’elle aspire à être. Même maintenant, près de trois décennies plus tard, la ligue n’est une « Major League » que de nom. A-t-il des points positifs forts pour cela? Absolument. La ligue ne risque pas de disparaître de sitôt. Il y a des équipes qui attirent régulièrement 30, 40, voire plus de 50 000 fans par match. De magnifiques sites de football modernes parsèment le paysage de la première division d’un océan à l’autre. Et la MLS a légitimement fait valoir que les « Big 4 » des ligues sportives professionnelles américaines devraient désormais être les « Big 5 ».

Ligue nationale, intérêt local

Mais s’il s’agit désormais d’un « Big 5 », la MLS occupe certainement la cinquième place. Bien que MLS s’efforce d’être pertinent à l’échelle nationale et internationale, ce n’est tout simplement pas là. Dans de nombreuses villes MLS, il existe un solide soutien local et des fans dévoués. Il y a des atmosphères fantastiques et la passion des supporters n’a pas son pareil dans le monde. Mais sur la scène nationale, l’intérêt général est loin derrière les autres sports américains.

Allez dans presque n’importe quelle ville, grande ou petite, en Amérique, et vous trouverez des fans des Cowboys de Dallas, des Yankees de New York, des LA Lakers et des Bruins de Boston. Mettez deux équipes au hasard de la NFL, NBA, MLB ou NHL sur un réseau national, et les fans de partout se connectent généralement. Mais si NYCFC joue le LA Galaxy, presque personne en dehors de New York ou LA ne s’en soucie.

Le streaming est-il une révolution ou un recul ?

Pendant des années, la Major League Soccer a été régulièrement battue par des programmes de type « The Ocho » comme le cornhole, le bowling et d’autres sports marginaux dans les classements nationaux. La ligue a donc pris une décision audacieuse en 2023. Le lancement du Season Pass MLS a mis la majorité des matchs de la ligue derrière un mur payant, sans émissions de télévision locales régionales et seulement une poignée de matchs de télévision nationaux.

Bien que l’accord de streaming de 10 ans avec Apple TV soit innovant, il a essentiellement concédé la bataille télévisée nationale, se retirant dans un monde où seuls les fans inconditionnels sont ceux qui veulent ou peuvent regarder.

Mais c’est encore plus de niche que ça. La plupart des fans de MLS ne se soucient vraiment que des matchs auxquels leur club joue. Et même dans ce cas, ils ont perdu la plus grande base d’abonnés potentiels – les détenteurs d’abonnements – en leur donnant un accès gratuit. Un autre segment de fans ne veut pas dépenser 15 $/mois pour toute la ligue alors qu’il ne veut vraiment qu’une seule équipe.

Le gambit MLS Season Pass vient avec une autre ride. La grande majorité des matchs de la Major League Soccer commencent désormais à 19h30, heure locale, le samedi soir. Pour les détenteurs de billets, avoir un horaire régulier et cohérent lors d’une soirée gratuite est pratique et logique. Et cela fait du spectacle MLS 360 une belle production facile, avec des jeux fonctionnant constamment de 7h30 HE à juste après minuit.

Mais ce n’est pas la manière idéale de cultiver une audience générale et nationale. Les samedis soirs sont des heures de grande écoute pour les personnes qui aiment sortir de la maison. Et si vous n’êtes pas déjà un fan de la Major League Soccer, vous ne manquez pas de rendez-vous, de dîner, de fêtes ou d’autres divertissements pour rester à la maison et regarder le Fire affronter RSL.

La ligue de football qui obtient régulièrement les meilleures notes aux États-Unis, la Liga MX du Mexique, a en revanche des matchs tout au long de la semaine. Les soirs de semaine, les après-midi de week-end et les matchs nocturnes du samedi et du dimanche aux heures de grande écoute donnent à chacun la chance d’assister à un match.

L’expérience de lancement de 7h30 n’en est qu’à la première année, nous verrons donc si cela tient.

Le MLS peut-il développer la pertinence dont il a besoin ?

Il est clair que la Major League Soccer a beaucoup de travail à faire pour s’élever dans la conversation sportive nationale aux côtés de ses pairs de la NFL, de la NBA, de la MLB et de la LNH. Il est également en retard sur la Premier League, la Liga MX et la Liga en termes de fissuration de la conscience nationale globale à Anytown USA.

Alors, que peut-on faire pour que cela se produise? Cela peut-il même arriver du tout? Voici certaines choses qui fonctionnent contre la MLS, et certaines choses qu’ils pourraient faire pour déplacer l’aiguille.

Histoire

Ce sont des mathématiques simples et la réalité. La raison pour laquelle les sports «Big 4» attirent les téléspectateurs et l’intérêt dans tout le pays est que les ligues et les équipes existent depuis bien plus longtemps. Lorsque les gens se déplacent à travers le pays, ils emportent souvent leur fandom avec eux. La MLS n’a tout simplement pas encore eu le temps pour que cela se produise. Ils sont sur leur deuxième, peut être troisième génération de supporters.

Les plus anciennes équipes de football professionnelles en activité aux États-Unis ont été fondées au début des années 1990. Et certaines de ces équipes ne sont même pas en MLS. Une poignée d’équipes MLS ont des origines qui remontent à cette époque et / ou des marques héritées de la NASL originale des années 1970. Mais cela reste pâle par rapport à l’histoire et aux générations de fans d’autres équipes sportives américaines. Vous ne pouvez pas prendre de raccourcis, vous ne pouvez pas simuler celui-ci, cela prend juste du temps.

Qualité & CONCURRENCE

C’est un autre facteur qui ne peut tout simplement pas être ignoré ou évité. La NFL, la NBA, la LNH et la MLB sont le summum absolu de leurs sports respectifs dans sans doute les meilleures ligues du monde. La Major League Soccer ne peut pas dire cela. Ce n’est même pas proche. Les ligues étrangères offrent non seulement des clubs reconnaissables et des histoires beaucoup plus longues, mais aussi des joueurs plus grands et meilleurs à leur apogée. Si vous demandiez à des experts du sport d’énumérer les 50 meilleurs joueurs actuellement dans chacun des domaines du football, du hockey, du baseball et du basket-ball, chaque joueur de chaque liste appartiendrait à une équipe des États-Unis.

Si vous avez demandé des listes équivalentes du top 50 à des experts du football, à moins que vous n’ayez peut-être demandé à des circuits comme Alexi Lalas, zéro de ces joueurs seraient originaires de la MLS. Il y a eu des joueurs de qualité, bons, voire excellents à jouer en MLS. Il y a même eu quelques icônes mondiales comme David Beckham. Mais ces joueurs ont été rares et ont généralement dépassé leur apogée. Cela n’a pas été suffisant pour transformer la ligue en « must see TV » ou pour que les fans en dehors des marchés locaux s’en soucient. Signer un Messi ou un Ronaldo en 2023 déclencherait une frénésie, vendrait des billets et déplacerait des maillots, mais cela ne changerait pas la donne à long terme.

C’est un problème que l’argent peut absolument résoudre. Mais même si la MLS a baissé le plafond salarial et que chaque club a commencé à dépenser comme Manchester City demain, rattraper l’élite mondiale et gagner l’intérêt de Joe American Sports Fan à Wichita prend encore du temps. Même avec des talents vraiment de classe mondiale et des centaines de millions de transferts de joueurs, la MLS devrait encore rivaliser pour les globes oculaires et les dollars avec au moins 4 à 5 autres ligues internationales d’élite. C’est un problème que la NFL, etc. n’a tout simplement pas.

Laisse tomber les roues stabilisatrices

Comme indiqué ci-dessus, la route est encore longue avant que la MLS ne soit vraiment à égalité avec les ligues sportives des grands garçons. Mais il y a des choses qu’ils pourraient faire pour aider à pousser le rocher vers le haut de cette montagne et gagner plus d’intérêt national. La première consiste à dépasser les premières protections intégrées à la ligue.

Le faible plafond salarial, les mécanismes de liste impaire et les autres garanties qui ont aidé à maintenir la MLS au début ne sont plus nécessaires. Ces restrictions financières maintenaient les coûts à un niveau raisonnable, mais étaient aussi censées être dans un souci de parité. La MLS obtient de meilleurs résultats à cet égard que la plupart des grandes ligues de football du monde. Mais encore, seules 15 des 31 équipes qui ont joué dans la ligue ont remporté un titre. Et 19 des 27 titres à ce jour ont été remportés par seulement sept clubs.

La MLS doit laisser les propriétaires ambitieux dépenser pour gagner – y compris pour les titres continentaux de la CONCACAF. Si cela signifie que des marchés plus petits ou des équipes souffrant d’une mauvaise propriété ont des chances réduites, qu’il en soit ainsi. Les Yankees et les Dodgers peuvent dépenser autant qu’ils veulent pour les joueurs – et ils le font – mais ils ne gagnent pas toujours les World Series. Ce qu’ils offrent constamment, cependant, c’est l’intérêt. La MLS a besoin d’étoiles * dans la fleur de l’âge * et peut-être d’une super équipe ou deux pour commencer à vraiment faire bouger l’aiguille à l’échelle nationale.

Faites la chose. Oui, ce truc.

La Major League Soccer pourrait ne jamais atteindre le niveau, disons, de la Premier League ou de la Bundesliga. Il est peu probable que la finale de la Coupe MLS soit très pertinente pour les fans de l’autre côté de l’océan. C’est OK. Le Super Bowl n’a pas non plus d’importance pour beaucoup de gens en dehors des côtes américaines. Mais cela ne signifie pas que, comme la NFL, la MLS ne peut pas devenir quelque chose de très important et pertinent pour les fans. partout aux Etats-Unis.

Devenir la meilleure ligue mondiale dans son sport, comme la NFL ou la NBA, n’est pas très réaliste. Alors, que peut faire la MLS pour attirer les fans qui vivent dans des endroits qui n’ont pas d’équipes MLS, c’est-à-dire la majorité du pays ? Que peuvent-ils faire pour attirer davantage de fans existants qui ne se soucient que de leur propre équipe ? C’est un concept simple, testé depuis plus d’un siècle dans le monde entier.

Promotion et relégation. Une certaine forme de mécanisme qui envoie des équipes dans les divisions en fonction des résultats ferait des merveilles pour accroître la pertinence de chaque équipe et de chaque match à travers le pays.

Il existe de grands marchés médiatiques qui n’ont pas et n’auront peut-être jamais d’équipe MLS. Phoenix, Tampa Bay, Detroit, Cleveland, Sacramento, Raleigh-Durham, Indianapolis, Pittsburgh – ce sont toutes des villes de la ligue majeure sans représentation MLS. À partir de maintenant, ils n’ont aucune raison de suivre la ligue. Mais ils ont tous des clubs de football dans une division inférieure. Si ces clubs avaient une chance de gagner leur place dans la MLS, regarder des jeux à la télévision ou acheter un abonnement MLS Season Pass serait plus attrayant.

Au-delà des grandes villes, il y a les petites villes. Individuellement, ils ne déplaceraient pas beaucoup l’aiguille. Mais collectivement, si chaque communauté avait un club et une raison de garder un œil sur toute la pyramide, l’intérêt général pour le sport augmenterait. Et c’est bon pour tout le monde.

Travailler avec des clubs existants en dehors de la MLS serait idéal, dans le cadre d’une pyramide de ligue véritablement ouverte. Mais la MLS pourrait emprunter une autre voie. Continuer à étendre indéfiniment sa structure d’entité unique. Finalement divisé en deux, puis plus, divisions, ajoutant des équipes au bas et se divisant davantage au fur et à mesure. Gardez tous les propriétaires et leur argent dans leur propre écosystème.

Quoi qu’il en soit, cela ouvrirait des marchés, des fans et des dollars supplémentaires. Des choses qui ne sont tout simplement pas accessibles pour une ligue inférieure à la normale (selon les normes mondiales) de seulement 30 équipes qui s’étendent sur tout un continent.

MLS perd contre la concurrence : il est temps de changer

La MLS doit consolider la vision de ce qu’elle veut être avec la réalité de ce qu’il est. Laisser tomber des millions sur les dépenses des joueurs aiderait, mais ce n’est pas nécessairement une solution immédiate – ou durable. Être un haut niveau national, dont les équipes réussissent bien sur leurs propres marchés, est parfaitement bien. Adoptez-le et continuez à utiliser cette base pour une durabilité à long terme.

La pertinence nationale viendra (éventuellement). Vous ne pouvez pas ignorer le travail acharné et devenir une puissance mondiale. Il a fallu des décennies pour que la MLB, la NFL, la NBA et la LNH deviennent ce qu’elles sont. Et ils ont tous souffert de luttes précoces comme la MLS.

Ils ont fait le travail de rester dans les premiers moments difficiles. Pour utiliser une référence du film en boucle préféré actuel de mon tout-petit Vaiana, MLS a franchi le récif. Mais il reste un long chemin à parcourir.

Desserrez davantage ces cordons de la bourse chaque année pour augmenter les niveaux de talent. C’est une grande partie de l’équation. Mais plus important encore, ils doivent chercher à établir une connexion au-delà des 27 villes que MLS occupe actuellement. La route de ligue mineure de MLS NEXT Pro ne suffira pas.

Perdre les égos, travailler avec le reste de la communauté du football et ouvrir la porte, même un peu, à tout le monde. Acceptez le niveau du jeu ici et célébrez notre tradition du sport au lieu de la critiquer.

Le football national a toujours le potentiel d’être le sport le plus intéressant, unique et populaire en Amérique. Mais il faudra du courage et de la vision pour faire les choses un peu différemment, et du temps, pour y arriver.