La Major League Soccer a refusé de renouveler le contrat de Jeremy Filosa, alléguant que cela était dû aux commentaires critiques qu’il avait faits sur les réseaux sociaux. Filosa, qui a convoqué de nombreux matchs sur le Season Pass de la MLS, a critiqué le CF Montréal et a expliqué ses difficultés lors de la saison MLS 2023.

Filosa, qui nomme les matchs en français pour Apple et la MLS, est un commentateur très respecté au Canada. Il est connu pour partager des opinions honnêtes, mais il semble que quelqu’un au sein des organisations du CF Montréal, d’Apple ou de la MLS en ait pris ombrage.

Selon le message de Filosa sur la plateforme de médias sociaux X, « Parfois, les opinions et les commentaires durs partagés sur mes réseaux sociaux ne plaisaient pas à certaines personnes, et étaient rapportés et utilisés pour influencer mes patrons aux États-Unis pour qu’ils prennent cette décision. »

Dans le passé, Filosa a critiqué le CF Montréal et a partagé ses opinions sur les difficultés de l’équipe lors de la saison 2023 de la MLS.

Si cela est vrai, cela soulève des inquiétudes quant à la volonté d’Apple et de la MLS de proposer des commentaires honnêtes. Au lieu de cela, il choisit de protéger les relations et l’image de marque, créant ainsi une expérience très stérile. Après tout, les fans de football apprécient les analyses honnêtes, qu’elles soient positives ou négatives sur une équipe ou un joueur. En punissant prétendument un commentateur pour les commentaires qu’il a tenus sur les réseaux sociaux, cela encourage les autres commentateurs du MLS Season Pass à se conformer.

La décision de ne pas renouveler le commentateur est irresponsable

Si les allégations sont vraies, plutôt que de défendre la liberté d’expression, Apple et/ou la MLS ont choisi d’abandonner Filosa. Cette capitulation perçue face aux intérêts de la MLS pourrait nuire considérablement à la réputation d’Apple en tant que fournisseur de médias indépendant. Le géant de la technologie semble faible, laissant la pression extérieure dicter les décisions commerciales et les normes éditoriales. Cela jette certainement une lumière négative sur MLS qui ne supporte aucune critique à l’égard de son produit.

Pour beaucoup, le limogeage de Filosa représente un dangereux précédent dans lequel les ligues influencent la couverture médiatique par le biais de partenaires commerciaux. En tant que journaliste, Filosa considérait que son rôle était de fournir une analyse objective et des critiques éclairées sur des équipes comme Montréal lorsque cela était justifié. Il pense que le club a profité de l’accord MLS d’Apple pour le faire renvoyer pour avoir fait son travail.

Si cela est vrai, cela soulève de graves inquiétudes quant à la liberté des commentateurs de remettre en question les ligues et les équipes sans censure. Les fans risquent de perdre leurs perspectives indépendantes tandis que les équipes contrôlent les récits. Contrairement aux médias traditionnels, Apple n’est pas un média journalistique doté de politiques protégeant les journalistes. Ainsi, Filosa était une cible facile pour Montréal cherchant à faire taire la négativité, aussi valable ou invalide qu’elle puisse paraître.

Courageux ou insouciant

D’un certain point de vue, Filosa a fait preuve de courage en révélant comment Montréal avait manipulé la MLS et/ou Apple et limité la parole. D’un autre côté, certains fans affirment qu’il aurait dû savoir que des commentaires incendiaires pourraient menacer son contrat avec un sponsor soucieux de son image. Quoi qu’il en soit, ses allégations publiques font qu’il est difficile pour Apple et la MLS d’ignorer les insinuations d’ingérence éditoriale. Leurs réponses pourraient avoir des effets d’entraînement sur les partenariats avec les médias sportifs. Les deux font l’objet d’un examen minutieux de la part des fans qui apprécient les analyses non censurées. Mais Montréal pourrait également être critiqué pour avoir apparemment organisé le départ de Filosa.

Le fan de football Jonathan Slape a résumé la situation. “C’est l’un des dangers que la Ligue contrôle sa propre diffusion”, a déclaré Slape sur . « Cela permettra de faire en sorte que les voix critiques soient moins nombreuses par crainte d’être laissées partir. Honnêtement, cela nuit à la croissance et à la culture du football aux États-Unis et au Canada.

Les proches de Filosa citent la passion à la fois comme un atout et comme un handicap occasionnel. Bien que souvent critique, il se soucie profondément du succès de Montréal. En bâillonnant Filosa, Montréal perd une voix franche avec une connaissance privilégiée de l’équipe. Cela alimente l’impression que le club a la peau fine, craignant les critiques raisonnables. Pour Filosa, perdre son emploi est toujours douloureux, quelle qu’en soit la cause. Il a tout donné à son employeur. Mais sa passion inébranlable pour l’équipe persiste, quoique dans un rôle diminué. Bien que déçu, Filosa reste déterminé à poursuivre la couverture multisports au 98,5 FM de Montréal, comme il le fait depuis près de 20 ans. Il y est l’une des principales voix qui couvrent le football au Canada français. Pour lui, censurer la passion est la véritable perte. Cela pourrait être la même conséquence pour le MLS Season Pass en perdant l’un de ses notables commentateurs français.

