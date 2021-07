La MLS ne peut pas corroborer les abus raciaux allégués lors du match Portland-Minnesota

La Major League Soccer a annoncé lundi qu’elle n’était pas en mesure de corroborer une allégation selon laquelle un joueur du Minnesota United aurait dirigé un langage raciste et offensant contre un joueur de Portland Timbers lors d’un match le 26 juin, et aucune sanction ne sera donc à venir.

Une source connaissant la situation a confirmé à ESPN que l’allégation était que le milieu de terrain des Loons Franco Fragapane avait abusé racialement du milieu de terrain de Portland Diego Chara vers la 62e minute, l’arbitre Rosendo Mendoza suspendant brièvement le jeu à la 65e minute. Après avoir consulté les capitaines des deux équipes, Mendoza a choisi de ne pas imposer de discipline à l’époque.

Immédiatement après le match, la MLS a ouvert une enquête sur l’allégation, mais le manager de Portland, Gio Savarese, a déclaré qu’il était bouleversé par la façon dont l’incident a été traité sur le terrain.

« Je suis très et extrêmement déçu qu’en ce moment nous devions encore faire face à des situations qui ne devraient plus se produire ni dans aucun sport ni nulle part », a-t-il déclaré. « Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables et, dans ce jeu, il y avait une situation qui avait à voir avec une situation raciste. Un mot discriminatoire qui a été dit à l’un de nos joueurs qui ne peut avoir sa place nulle part ni dans aucune situation ou n’importe quel sport, nulle part.

« Donc, je suis extrêmement déçu qu’en ce moment nous devions encore faire face à ce genre de situations dans un match. L’arbitre aurait dû gérer cette situation d’une bien meilleure manière. »

Minnesota United a déclaré plus tard dans une déclaration à ESPN: « L’équipe a enquêté sur l’affaire et le joueur impliqué dans l’incident signalé a nié avoir fait des remarques désobligeantes. »

Dans un communiqué, la MLS a déclaré avoir procédé à un examen de l’incident, qui comprenait des entretiens avec l’officiel du match et des joueurs, ainsi qu’un examen de toutes les séquences audio et vidéo disponibles du match. Une source a ajouté que cela comprenait une conversation entre Chara et le vice-président exécutif de la MLS et responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, Sola Winley.

Dans sa déclaration, la MLS a déclaré que même si elle « considérait que l’allégation était faite de bonne foi, la Ligue ne pouvait pas corroborer ou réfuter l’allégation ». La MLS exige que tous les joueurs suivent une formation annuelle contre la discrimination et le harcèlement, qui a lieu pendant la pré-saison.

Après que la MLS a rendu sa décision, le Minnesota a publié sa propre déclaration, qui disait : « Le Minnesota United FC soutient sans équivoque les principes d’inclusion, d’égalité et de respect – à la fois en paroles et en actions – pour notre sport, notre Ligue, notre communauté et notre société Il n’y a pas de place pour le racisme, l’homophobie ou la misogynie sous quelque forme que ce soit.Toutes les personnes méritent d’être traitées avec respect et dignité.

« Nous apprécions et soutenons pleinement l’enquête approfondie de la MLS, dont les conclusions reflètent notre propre examen de la situation. Notre club reste déterminé à diffuser les valeurs inhérentes au sport mondial sans précédent du football dans l’ensemble de notre communauté. Nous continuerons le travail acharné nécessaire sur notre cheminement commun vers une société véritablement inclusive et juste. »

Les clubs sont tenus de s’assurer que tous les joueurs qui arrivent après la pré-saison effectuent ces tests, et tous les joueurs qui ne l’ont pas fait doivent le faire rapidement. Les clubs qui ne se conforment pas à cette politique sont passibles d’amendes de la MLS.