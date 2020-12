La Major League Soccer a informé l’Association des joueurs de la MLS qu’elle invoquerait une clause de force majeure qui obligerait les parties à négocier de bonne foi des modifications à la convention collective existante pendant 30 jours, a déclaré mardi à ESPN une source informée de la situation. Si les parties ne parviennent pas à un accord, l’ABC négociée en juin pourrait être résiliée.

La source a ajouté que la MLS n’avait pas encore fait de proposition aux joueurs pour une CBA 2021, mais que cela se produirait « rapidement ».

« Malheureusement, sur la base de l’évaluation des responsables de la santé publique, il est clair que l’impact du COVID-19 et les restrictions sur la participation aux événements sportifs se poursuivront pendant la saison MLS 2021 », a déclaré le commissaire adjoint Mark Abbott à ESPN. « Nous reconnaissons l’impact que la pandémie a eu sur nos joueurs et apprécions leurs efforts pour redémarrer et terminer la saison 2020, mais, comme les autres ligues aux États-Unis et au Canada, la MLS doit relever les défis permanents causés par la pandémie et engagera des discussions de bonne foi avec nos joueurs sur les moyens de gérer les problèmes économiques importants auxquels nous sommes confrontés. «

Les propriétaires et les joueurs de la ligue s’étaient mis d’accord sur un cadre sur une nouvelle CBA en février après l’expiration de l’accord précédent, mais il n’a été ratifié par aucune des parties. Lorsque la pandémie COVID-19 a frappé, la ligue a été fermée le 12 mars, ce qui a entraîné une forte diminution des revenus. L’absence de ratification a donné à MLS une ouverture pour renégocier certains de ses termes.

Ces conditions comprenaient une réduction de 5% du salaire des joueurs en 2020 ainsi qu’un plafond de 5 millions de dollars sur les performances et les bonus individuels.

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré que la ligue avait perdu près d’un milliard de dollars de revenus en 2020, et la source a souligné à ESPN que la ligue ne pouvait pas se permettre une deuxième saison consécutive subissant de telles pertes.

Ses accords de droits de télévision avec ESPN, Fox Sports et Univision valent 90 millions de dollars par saison, ce qui le rend fortement tributaire des revenus de la journée. Et avec le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, suggérant que les fans en grand nombre ne pourront peut-être pas assister à des événements sportifs avant le second semestre de 2021, la MLS fait face à la perspective d’une autre année de stades largement vides.

« Nous allons vacciner les personnes les plus prioritaires [from] de la fin de décembre à janvier, février, mars « , a déclaré Fauci dans une interview de novembre avec Yahoo Sports. » Au moment où vous atteindrez le grand public, les personnes qui iront aux matchs de basket-ball, qui n’ont pas toutes les conditions sous-jacentes, cela commencera fin avril, mai, juin. Il sera donc probablement bien dans la fin de l’été avant que vous puissiez vraiment vous sentir à l’aise [with full sports stadiums] – si beaucoup de gens se font vacciner. Je ne pense pas que nous serons aussi normaux en juillet. Je pense que ce serait probablement à la fin de l’été. «

Seule une poignée des 26 clubs de la MLS ont autorisé les fans après la pandémie. La ligue a également encouru plusieurs coûts supplémentaires en 2020, avec les frais d’organisation du tournoi MLS is Back dans une bulle à Orlando, ainsi que le transport des équipes vers les matchs à l’extérieur sur des vols charters pour terminer sa saison régulière après la compétition de juillet dans le centre de la Floride.