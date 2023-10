La MLS exclut l’US Open Cup des docuseries Messi Meets America

Les producteurs derrière Messi rencontre l’Amérique ne prévoient pas d’inclure des images ou des mentions de l’US Open Cup dans les docu-séries, a appris World Soccer Talk.

Les épisodes un à trois, diffusés le 11 octobre sur Apple TV+, couvrent la période allant de l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami jusqu’à la finale de la Coupe des Ligues où Miami a battu Nashville le samedi 19 août 2023.

L’épisode trois se termine avec l’équipe célébrant la victoire en Coupe des Ligues, puis montre un bref aperçu de ce à quoi s’attendre dans les prochains chapitres de la série.

Étant donné que les docu-séries sont classées par ordre chronologique, on s’attend à ce que le prochain match de l’Inter Miami (contre le FC Cincinnati en finale de l’US Open Cup, quatre jours plus tard, le 23 août) soit le point de départ de l’épisode quatre (à paraître le 1er novembre).

Ce n’est pas.

En fait, Messi rencontre l’Amérique Le producteur exécutif Scott Boggins a confirmé à World Soccer Talk qu’il n’était pas prévu de mentionner ou d’inclure des images de l’US Open Cup dans les trois derniers épisodes (quatre à six).

Comment le producteur explique l’exclusion de l’US Open Cup

« Les épisodes quatre, cinq et six reprennent là où la saison MLS reprend », a expliqué Boggins. « Et nous suivons cela jusqu’à la fin de la saison. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’histoire de l’Inter Miami à l’US Open Cup n’était incluse dans aucun des épisodes à venir, Boggins a répondu : « Nous avons pris la décision délibérée de suivre la MLS et de suivre l’histoire jusqu’à la Coupe MLS.

« Nous sommes des créatifs qui suivons un scénario et travaillons avec nos partenaires pour développer les meilleures histoires pour nos téléspectateurs. »

Le fait que la production conjointe Apple et MLS ait décidé de se concentrer sur la Coupe des Ligues et la MLS mais pas sur l’US Open Cup en dit long sur l’intégrité des docu-séries, qui ont été critiquées par les critiques.

La MLS exclut la course à la finale de l’US Open Cup

Après tout, le match du 23 août de l’US Open Cup contre le FC Cincinnati a été une demi-finale mémorable. Devant une salle comble de 25 513 personnes, Messi a obtenu deux passes décisives dans le temps réglementaire qui s’est terminé 3-3. Il a ensuite marqué l’un des tirs au but lors des tirs de barrage avant que Benjamin Cremaschi ne convertisse le coup de pied gagnant.

L’Inter Miami a ensuite accueilli la finale de la Coupe de l’US Open au DRV PNK Stadium, domicile du Club Internacional de Fútbol Miami. La finale du 27 septembre a finalement vu l’Inter Miami s’incliner 1-2 contre le Houston Dynamo. Messi était blessé et n’a pas joué.

Apple n’a pas les droits de diffusion des matchs de l’US Open Cup, mais la demi-finale et la finale ont certainement été les plus grandes histoires de football aux États-Unis à ces dates, l’Inter Miami faisant la une des journaux. US Soccer, le détenteur des droits, aurait sûrement donné à Apple et à la MLS la permission d’utiliser les images du match si cela leur avait été demandé.

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

Alors, pourquoi la MLS ferait-elle cela à l’US Open Cup ?

La raison pour laquelle la MLS ne parle pas de l’US Open Cup n’est pas une question de droits. C’est à cause de l’argent, du contrôle et du pouvoir.

Pendant de nombreuses années, US Soccer s’est associé à Soccer United Marketing, la branche marketing de la Major League Soccer, sur des contrats de droits médiatiques ainsi que des parrainages. Cela a changé l’année dernière.

« Soccer United Marketing détenait les droits de l’US Open Cup jusqu’à la compétition de l’année dernière en 2022 », a expliqué Kartik Krishnaiyer, rédacteur principal de World Soccer Talk. « US Soccer a retiré ces droits et les a revendus lui-même. CBS Sports diffuse [the US Open Cup]mais ce n’est plus une propriété de Soccer United Marketing.

« Mais comme les droits médias et les droits de sponsoring ne sont plus détenus par la MLS, elle n’a aucun intérêt à promouvoir la compétition.

« Le problème de la MLS qui tente maintenant de saper l’US Open Cup de manière très publique s’est produit. Je pense que ce documentaire fait partie de cet effort car ils passeront alors de la Coupe des Ligues à Nashville à la quête pour participer aux éliminatoires de la Coupe MLS.

En fin de compte, la Coupe des Ligues contrôlée par la MLS/Liga MX finit par rivaliser directement avec l’Open Cup contrôlée par l’US Soccer. Cela donne une toute nouvelle tournure au slogan marketing de la MLS pour 2023, « Notre football, à notre façon ».