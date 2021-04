Sebastian Lletget a déclaré qu’il avait « foiré » pour avoir utilisé une insulte anti-gay dans une vidéo Instagram supprimée. Michael Janosz / ISI Photos / Getty Images

La Major League Soccer a déclaré qu’elle enquêterait sur l’utilisation d’une insulte anti-gay par LA Galaxy et le joueur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Sebastian Lletget.

Lletget a publié une vidéo sur son compte Instagram de lui utilisant l’insulte en espagnol alors qu’il marchait avec son coéquipier Galaxy Julian Araujo lors d’une séance d’entraînement. Lletget a semblé gifler en plaisantant Araujo sur le cou par derrière avant d’utiliser l’insulte.

Lletget a supprimé la vidéo peu de temps après. Dans une déclaration à OutSports, Lletget a dit qu’il « a foiré » pour avoir utilisé l’insulte.

«J’ai retiré une vidéo de mon histoire Instagram, mais je veux parler de son impact et ne pas m’en cacher. J’assume l’entière responsabilité et la propriété de ce qui était une phrase extrêmement pauvre et mal pensée et je n’ai aucune excuse pour mes actions. Je suis désolé et sachez la douleur que ce terme a causé à tant de gens.

«Je veux faire partie de la solution – pas du problème – et continuer à être un défenseur et un allié de la communauté LGBTQ +. Ceux qui me connaissent connaissent mon caractère et mon cœur. Je resterai franc dans mon soutien et plaidoyer. Mon erreur ne change rien à cela.

« Merci pour votre responsabilité. J’ai besoin de faire et d’être meilleur. »

Le Galaxy a déclaré: « Le LA Galaxy ne tolère aucun langage homophobe ou péjoratif de quelque nature que ce soit. Le club se tient aux côtés de la communauté LGBTQ + et abordera cette question en interne. »

MLS a déclaré qu’il était au courant de l’incident et qu’il ouvrirait une enquête.

« La Major League Soccer s’est engagée à fournir un environnement dans lequel tous les individus sont traités avec dignité et respect, et nous n’avons aucune tolérance pour la discrimination et les préjugés de quelque nature que ce soit. Nous sommes conscients de l’utilisation d’une insulte homophobe par un joueur de LA Galaxy. La MLS a entamé une enquête formelle concernant la langue utilisée par le joueur et plus d’informations seront fournies dès qu’elles seront disponibles « , indique le communiqué de la ligue.

Lletget joue pour le Galaxy depuis 2015, avec 151 apparitions pour l’équipe. Plus récemment, il est apparu pour l’USMNT lors de leurs deux matches amicaux de mars.