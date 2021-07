La MLS et la NYRB poursuivent un agent pour la saga de transfert de club saoudien de Kaku

La MLS et les Red Bulls de New York ont ​​déposé jeudi une plainte devant un tribunal fédéral contre Scott Pearson, le prétendu agent du milieu de terrain Alejandro « Kaku » Romero Gamarra.

La poursuite accuse Pearson d' »ingérence délictuelle » dans sa gestion du contrat de Kaku avec la ligue et du transfert ultérieur du joueur au club saoudien d’Al-Taawoun. La MLS et les Red Bulls réclament plus de 6 millions de dollars de dommages et intérêts.

La société de Pearson, Argentine Futbol Tours LLC, est également citée comme défenderesse dans la poursuite.

Le différend porte sur la question de savoir si Kaku était toujours sous contrat avec la MLS et les Red Bulls lorsqu’il a déménagé à Al-Taawoun en janvier dernier. La MLS soutient depuis longtemps qu’elle a exercé une option contractuelle unilatérale sur Kaku avant la date limite du 31 décembre 2020, et a informé à la fois Kaku et Pearson de leurs intentions.

Kaku, avec le soutien de la MLS Players Association, a soutenu que les Red Bulls n’avaient pas exercé l’option à temps et qu’il était donc libre de signer un contrat avec un autre club. Pearson a déclaré qu’il n’était pas l’agent de Kaku, ce qui signifie qu’il n’était pas autorisé à recevoir une notification de l’intention d’exercer l’option. Le dossier allègue que Pearson a nettoyé son site Web et ses comptes de médias sociaux de toute mention de Kaku, mais a continué à vendre le joueur à d’autres clubs. Kaku a signé avec Al-Taawoun le 15 janvier.

Conformément à la convention collective (CBA) entre la MLS et la MLSPA, l’affaire a été portée devant un arbitre, qui s’est rangé du côté de la MLS et des Red Bulls, déclarant que Kaku avait rompu son contrat avec la MLS et lui a ordonné de cesser de jouer pour Al- Taawoun. La MLS a ensuite déposé une requête devant un tribunal fédéral pour demander l’exécution de la décision de l’arbitre.

La décision n’a eu aucun impact ultérieur sur le statut de joueur de Kaku, et il a continué à jouer pour le club saoudien, faisant 14 matches de championnat et de coupe, marquant neuf buts.

Dans le but de récupérer les avantages qu’ils disent avoir reçus si Kaku était resté avec les Red Bulls ou avait été transféré dans un autre club, la MLS et les Red Bulls ont poursuivi Pearson.

« Sans l’ingérence intentionnelle et inappropriée de Pearson, la MLS et la RBNY auraient continué à profiter des avantages des services de Kaku et/ou auraient eu la possibilité de transférer les droits de Kaku à un club non-MLS en échange de frais de transfert de plusieurs millions de dollars, » lisait le dossier. « À la suite de l’ingérence délictuelle des défendeurs dans l’affaire de Kaku [standard player agreement], MLS et RBNY ont subi et continuent de subir des millions de dollars de dommages. »

Le dossier judiciaire fait également la lumière sur ce que la MLS considère comme les motifs de Pearson pour éloigner Kaku des Red Bulls. En 2018, Pearson et un associé nommé Gustavo Casasola ont organisé le transfert de l’ancien club de Kaku, le club argentin Club Huracan, aux Red Bulls, pour un montant de 5,5 millions de dollars. L’accord comprenait des frais d’agent de 600 000 $. Mais un autre individu, Marcel Simonian, s’est manifesté en affirmant qu’il avait non seulement représenté Kaku dans le passé, mais qu’il continuait de le faire. Après avoir été menacés de poursuites par Simonian, Pearson et Casasola ont renoncé à leur droit aux honoraires d’agent.

Pearson a continué à représenter Kaku et, selon le dossier du tribunal, a tenté de forcer un transfert afin de « remplacer les 600 000 $ de frais d’agent qui étaient allés à Simonian, plutôt qu’à lui-même, dans le cadre du transfert de Kaku en 2018 vers la MLS ». Le dossier affirme que les Red Bulls ont refusé des transferts potentiels avec les équipes de Liga MX, le Club America et le Club Tijuana.