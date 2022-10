La MLS et la Liga MX dévoilent le format de la Coupe des ligues à 47 équipes 2023

La Major League Soccer et la Liga MX ont annoncé le format de la compétition élargie de la Coupe des ligues l’été prochain qui mettra en vedette toutes les équipes des deux ligues participant au tournoi d’un mois de style Coupe du monde.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

La compétition comprendra les 47 équipes et débutera le 21 juillet et se terminera le 19 août, ont annoncé les ligues jeudi.

Les 77 matchs du tournoi seront disputés aux États-Unis et au Canada.

L’expansion du tournoi a été annoncée pour la première fois en septembre 2021 et comprendra un prix en argent pour les clubs gagnants, ainsi que des places en Ligue des champions de la CONCACAF pour les équipes de première, deuxième et troisième places.

“Il n’y a jamais eu de coupe de la ligue dans les grands sports professionnels sur ce continent ou ailleurs et nous pensons que le tournoi contribuera à rehausser le profil de la CONCACAF dans le monde”, a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber.

En utilisant un format de style Coupe du monde, 32 des 47 équipes passeront des phases de groupes à un tableau à élimination directe. Les phases de groupes comprendront 15 groupes de trois équipes, les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Deux champions de la saison 2022 seront automatiquement placés dans les huitièmes de finale.

Le champion de la Coupe MLS 2022 recevra une offre automatique pour les huitièmes de finale.

L’autre offre automatique ira au champion Clausura 2022 ou Apertura 2022 de la Liga MX.

Le champion avec le plus de points combinés dans les deux tournois en 2022 recevra l’offre automatique.

Le classement de la phase de groupes pour les équipes MLS sera basé sur le classement final du Bouclier des supporters 2022, les 15 premiers devant accueillir deux matches.

Les 15 meilleurs clubs de Liga MX des classements combinés Clausura et Apertura en 2022 seront tirés au sort en face de ces clubs MLS dans l’ordre inverse.

L’équipe n ° 1 de la MLS aura l’équipe n ° 15 de Liga MX dans son groupe, par exemple.

Les 13 équipes MLS restantes et les deux équipes Liga MX restantes seront réparties en groupes et réparties géographiquement.

“Pour la Liga MX, cela signifie passer un mois avec notre base de fans formidable et croissante aux États-Unis et créer de nouvelles opportunités internationales, afin que nos clubs et nos joueurs puissent montrer au monde leur talent et leur engagement envers l’excellence”, a déclaré le président exécutif de la Liga MX. a déclaré Mikel Arriola.

Les phases de groupes du tournoi ne comporteront pas non plus de tirages au sort. Les deux équipes gagneront un point pour un match à égalité après 90 minutes, mais une séance de tirs au but décidera du vainqueur, le club vainqueur obtenant un point supplémentaire au classement de la phase de groupes.

Les victoires réglementaires valent trois points.

Le programme complet sera annoncé dans les prochains mois.

Le club de Liga MX Leon a remporté la finale de l’an dernier avec une victoire 3-2 sur les Sounders de Seattle après qu’Angel Mena ait marqué deux fois en seconde période, dont un penalty à la 81e minute.