La MLS et la Liga MX annoncent des modifications à la Coupe des Ligues pour réduire les déplacements et ajouter des pôles régionaux

La Major League Soccer et la Liga MX ont annoncé mercredi des modifications à la deuxième édition de la Coupe des Ligues de cet été, notamment des hubs régionaux pour les équipes les mieux classées de la Liga MX afin de réduire les déplacements. Une fois de plus, les 47 clubs des deux ligues des États-Unis, du Mexique et du Canada participeront à la compétition qui durera près d’un mois et qui mettra fin aux saisons régulières des deux ligues.

La phase de groupes du tournoi est marquée par un affrontement entre Chivas de Guadalajara et le LA Galaxy. Chivas a récemment re-signé l’ancien avant-centre du Galaxy Javier « Chicharito » Hernandez.

L’Inter Miami, champion en titre de la Coupe des Ligues, affrontera deux équipes mexicaines, les Tigres UNAL et le Club Puebla, au premier tour. Le tournoi de l’été dernier a marqué les débuts de Lionel Messi à l’Inter Miami. Le capitaine argentin et vainqueur du Ballon d’Or en titre a ensuite mené sa nouvelle équipe au titre face au Nashville SC, marquant 10 buts en sept matches.

Alors que l’introduction de Messi au football en Amérique du Nord a défini la première Coupe des Ligues, les défauts du tournoi – en particulier l’arbitrage et un format qui favorisait les équipes de MLS – ont fait l’histoire au Mexique. Aucun match de Coupe des Ligues n’a eu lieu au Mexique, donc un véritable avantage sur le terrain était quelque chose que les équipes de Liga MX n’avaient jamais eu en 2023. Logistiquement, cela ne changera pas cet été. Les équipes mexicaines joueront aux États-Unis tout au long de la compétition.

Cependant, le comité de sélection de la Coupe des Ligues élaborera un plan visant à mettre les plus grands clubs de la Liga MX devant leurs supporters basés aux États-Unis. Néanmoins, l’été dernier, les dirigeants de la Liga MX et le président de la ligue, Mikel Arriola, ont rendu public leurs frustrations.

« Il faut tellement plus d’organisation. Les choses doivent être plus justes », a déclaré le directeur sportif du CF Monterrey, Manuel Noriega, en août. “Il y a tellement de choses à améliorer et j’espère qu’ils le feront, car ce n’est pas bon du tout.”

Arriola était d’accord.

“La double commission de la Coupe des Ligues doit écouter ces voix afin de représenter nos clubs”, a-t-il déclaré avant la finale de la Coupe des Ligues l’été dernier. “Nous nous appuierons sur cette analyse pour apporter des modifications l’année prochaine, notamment pour que les règles du jeu soient plus équitables.”

Ces préoccupations semblent avoir été résolues. Un système de classement par niveaux accordera aux équipes les mieux classées de la Liga MX certains privilèges, notamment moins de déplacements et la possibilité de jouer dans des lieux prédéterminés en tant qu’équipe locale. Les classements seront déterminés sur la base des performances combinées des clubs de la MLS et de la Liga MX. Les équipes de la MLS seront classées sur la base du classement MLS Supporters’ Shield 2023, tandis que les clubs de la LIGA MX seront classés sur la base des 34 matchs cumulés de la Clausura et de l’Apertura 2023.

Le Club America (champion de Liga MX avec un laissez-passer) aura les privilèges d’héberger jusqu’aux demi-finales, le CF Monterrey (rang n°1) jusqu’aux huitièmes de finale, Chivas Guadalajara (n°4) jusqu’aux huitièmes de finale et Tigres (n°16). 6) tout au long de la phase de groupes.

Dans l’ensemble, la participation à la Coupe des Ligues a été décevante. Par exemple, moins de 1 000 supporters auraient assisté au match 100% Liga MX entre Mazatlán et le FC Juárez au stade Q2 d’Austin. Il faudra surveiller si ces changements améliorent ou compliquent davantage un tournoi déjà controversé.

(Photo du haut, gracieuseté de la MLS)