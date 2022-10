La MLS est une option après la Coupe du monde mais le retour en Europe n’aura pas lieu

Luis Suarez a dit Ligue majeure de football est “l’une des options que je considère comme la plus probable” pour son prochain déménagement, et a exclu un retour au football européen.

Suarez, 35 ans, est maintenant de retour au Nacional en Uruguay – après avoir rejoint l’Atletico Madrid en juillet – et a marqué quatre buts en huit matches de championnat cette saison.

L’ancien attaquant de Liverpool et de Barcelone a précédemment déclaré qu’il avait reçu des offres de clubs de la MLS cet été, avant de revenir dans son club d’enfance.

“Je ne sais pas encore”, Suarez dit Marca, dans une interview publiée samedi, interrogé sur le fait de jouer aux États-Unis. “C’est l’une des options que je considère comme la plus probable, mais je n’y pense pas pour le moment. J’y pense et je m’amuse à Nacional.”

Suarez est sur un contrat à court terme avec Nacional qui doit expirer en décembre après avoir joué pour l’Uruguay à la Coupe du monde, mais il a dit à Marca qu’il n’envisagerait pas de retourner en Europe après cela.

“J’ai fait ma carrière en Europe et j’en suis ressorti très fier”, a-t-il déclaré. “J’avais beaucoup d’options, beaucoup d’entre elles, avant de venir à Nacional, mais il était logique de revenir à [Uruguay]. Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelone, Atletico… quelle serait une meilleure carrière en Europe que ça ? C’était parfait.”

Luis Suarez a déjà disputé trois Coupes du monde pour l’Uruguay. Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Cette Coupe du monde sera la quatrième de Suarez, après avoir aidé l’Uruguay à atteindre les demi-finales en 2010, les huitièmes de finale en 2014 et les quarts de finale en 2018.

Une équipe talentueuse qui comprend Suarez et Darwin Nunez de Liverpool en attaque et Rodrigo Bentancur de Tottenham Hotspur et Fede Valverde du Real Madrid au milieu de terrain affrontera le Portugal, le Ghana et la Corée du Sud dans le groupe H.

“J’ai dit que [Valverde] me rappelle Steven Gerrard, avec qui j’ai joué à Liverpool”, a déclaré Suarez. “Il a des caractéristiques similaires. Il est ‘box-to-box’, il peut tirer, il entre dans la surface… Je ne veux pas les comparer, mais ils sont similaires.”

Les rivaux sud-américains de l’Uruguay, le Brésil et l’Argentine, sont parmi les favoris pour soulever le trophée au Qatar, mais Suarez considère son ancienne patrie, l’Espagne, comme d’autres prétendants.

“L’Espagne est candidate”, a-t-il déclaré, “en raison de ses joueurs, de sa qualité et parce qu’elle a le meilleur entraîneur que j’ai eu dans ma carrière”. [at Barcelona]Luis Enrique.”