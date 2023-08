L’expert du football Chris Sutton ne croit pas que Lionel Messi aura un impact à long terme sur la Major League Soccer. L’ancien attaquant de Blackburn et du Celtic a fait ces déclarations alors qu’il était sur le terrain. Tout commence podcast. Indépendamment de la signature de Messi, Sutton déclare que la ligue nord-américaine reste un endroit où les joueurs étrangers prennent leur retraite. Selon l’ancien attaquant, cela ne changera pas de sitôt.

L’animateur du podcast a directement demandé à Sutton si l’arrivée de Messi aurait un effet significatif à long terme sur la ligue. « Je pense que la MLS aimerait le penser, mais je ne pense pas que ce sera le cas à long terme », a répondu Sutton. « À court terme, ils auront la phase Messi. Et puis quand il en aura assez, ça redeviendra ce qu’il était avant. C’est une ligue pour, oserais-je dire, les joueurs échoués. Pour les joueurs européens qui souhaitent partir en Amérique pour vivre avec leurs familles à la fin de leur carrière.

Sutton a joué plus de 500 matchs au total pour divers clubs d’Angleterre et d’Écosse. Il a terminé sa carrière avec une seule apparition de remplaçant pour l’équipe nationale d’Angleterre. Après s’être retiré du jeu, l’ancien attaquant a tenté de diriger avec Lincoln City. Sutton a depuis travaillé comme expert pour plusieurs médias.

Un ancien joueur qualifie Messi de talent « échoué »

Non seulement Sutton a rejeté l’impact de Messi, mais il a également proclamé que le récent vainqueur de la Coupe du monde était actuellement échoué. « Il s’est lavé pour lui, n’est-ce pas ? Il est toujours bon, mais vous savez, il est épuisé », a poursuivi Sutton. « Juste au moment où Ronaldo s’apprête à rejoindre la Saudi Pro League. Ce ne sont plus les joueurs qu’ils étaient autrefois, car ils n’iraient pas là-bas.

« Il arrive à la fin de sa carrière. Il n’est plus le joueur qu’il était autrefois, car s’il avait eu de sérieuses ambitions, il serait retourné à Barcelone. Je veux dire, l’Inter Miami, c’est génial. Allez là-bas, recevez la distinction et rehaussez un peu la visibilité. Et c’est toujours un grand joueur et il va attirer les foules.

Barcelone ne pouvait pas se permettre de recruter Messi cet été

Le Barça et Messi souhaitaient des retrouvailles plus tôt cet été avant que la superstar n’accepte de rejoindre Miami. Néanmoins, les difficultés financières au sein de la Liga ont bloqué toute possibilité réelle de recruter à nouveau le meneur de jeu bien-aimé. Le Barça ne pouvait même pas garantir à Messi qu’il pourrait l’inscrire en championnat. Messi a même admis qu’il avait reçu une offre d’une autre équipe européenne mais qu’il ne signerait pas par respect pour le Barça.

La superstar de 36 ans a déjà été un succès retentissant pour Miami. Le club a remporté le titre de la Coupe des Ligues, son tout premier trophée, après que Messi ait marqué à chaque match de la compétition. Il a ensuite mené l’équipe à la finale de la Coupe de l’US Open après deux passes décisives dans une victoire palpitante contre Cincinnati.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire