La MLS est maintenant une ligue de destination sur le marché des transferts, et l’investissement dans la jeunesse a joué un grand rôle dans ce domaine.

Lorsque la fenêtre de transfert d’été s’est fermée dans la nuit du 4 août, elle a conclu une période d’activité stellaire pour la MLS.

Certains des plus grands noms du monde sont passés à la ligue, notamment Gareth Bale et Giorgio Chiellini. Ensuite, il y a eu des noms internationaux bien connus comme Hector Herrera qui a rejoint le Houston Dynamo et Federico Bernardeschi qui a rejoint le Toronto FC avec son compatriote Lorenzo Insigne, qui a signé l’hiver dernier. La fenêtre a également vu de jeunes joueurs dans leurs primes rejoindre les équipes de la MLS, avec l’ancien attaquant de Watford Cucho Hernandez rejoignant le Columbus Crew – où il a déjà marqué cinq buts en sept apparitions – et l’ancien prodige de Barcelone Riqui Puig arrivant sur un transfert gratuit à LA Galaxie. Il y a également eu un mouvement dans l’autre sens, le gardien des Chicago Fire Gabriel Slonina se rendant à Chelsea pour des frais de transfert de 10 millions de dollars.

“Il ne fait aucun doute que nous avons eu une augmentation historique et significative, non seulement sur les dépenses d’acquisition de joueurs, mais à bien des égards, plus important encore, sur les revenus de transfert que nous avons reçus au cours des 12 derniers mois”, a déclaré le vice-président exécutif de la MLS. -président pour la compétition et les relations avec les joueurs Todd Durbin. “Cela a été significatif et a été un changement marqué non seulement au niveau des dépenses, mais aussi en ce qui concerne les frais de transfert reçus.

Les chiffres révèlent à quel point MLS est devenu plus un acteur sur le marché international. Selon la ligue, en 2022, la MLS a payé 175 millions de dollars en frais de transfert/d’acquisition, et pour la quatrième année consécutive, elle a établi un nouveau record pour les frais de transfert payés, soit le double du montant payé il y a cinq ans. Les revenus générés pour les joueurs sortants en 2022 étaient d’environ 100 millions de dollars. Cela n’inclut pas les frais de vente pour Brenden Aaronson de Leeds United ou Chris Richards de Crystal Palace. Et on a le sentiment que les arrivées dans cette fenêtre ont accru l’élan.

“Je pense que les signatures dans cette fenêtre marquent un tournant dans l’histoire de la ligue. Je le pense vraiment”, a déclaré le président de Columbus, Tim Bezbatchenko, à ESPN.

La fenêtre a été témoin de la poursuite de certaines tendances. Les arrivées de Chiellini, Bale et Herrera ne sont en aucun cas les premières à honorer la MLS. Après tout, David Beckham, Thierry Henry et Cuauhtemoc Blanco ont tous joué dans la ligue. L’arrivée de Sebastian Giovinco à Toronto en 2015 à l’âge de 28 ans a annoncé une ère où davantage de joueurs proches de leur apogée ont commencé à passer à la MLS. Ces dernières années ont vu un flux constant de joueurs sud-américains désireux d’utiliser la ligue comme plate-forme pour de plus grandes choses, y compris Miguel Almiron. Les produits de l’académie MLS ont évolué dans l’autre sens, que ce soit Tyler Adams ou Chris Richards. La différence est maintenant que les jeunes joueurs avec un pedigree considérable comme Hernandez et Puig passent maintenant à la MLS, et comme l’a montré le transfert de Rayan Raveloson du Galaxy à l’AJ Auxerre, un passage à la ligue ne signifie pas nécessairement la fin d’un joueur. Ambitions européennes.

“Ce sont des joueurs en avance sur leur apogée, qui cherchent à utiliser la ligue pour se développer, gagner des trophées, augmenter leur valeur marchande et peut-être trouver une certaine stabilité”, a déclaré Bezbatchenko. “Peut-être qu’ils retourneront en Europe, peut-être pas, mais ils reconnaissent que cette ligue attire beaucoup l’attention.”

Il est tentant de penser que ce qui s’est passé dans la fenêtre d’été était une poussée soudaine qui a culminé au-dessus du barrage. Il y avait des facteurs uniques, dont le moindre n’était pas la proximité de la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui devrait commencer en novembre. Il y avait des joueurs sur le marché qui avaient besoin de temps de jeu pour s’inscrire sur une liste de la Coupe du monde ou au moins affiner leurs préparatifs. Matt Miazga, qui a déménagé au FC Cincinnati, et Shaq Moore, qui a rejoint le Nashville SC dans le cadre d’un contrat de 2 millions de dollars, faisaient partie de cette catégorie, tout comme Bale.

“Je pense [the World Cup] a conduit à un certain opportunisme, car les joueurs cherchaient depuis l’Europe, ou les joueurs qui pensaient à aller à une Coupe du monde et à la meilleure façon de s’y préparer “, a déclaré le co-président du LAFC et directeur général John Thorrington. “Je pense que c’est quelque chose qui a profité nous cet été.”

Mais ce qui s’est passé était aussi le résultat d’une planification régulière et à long terme. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l’investissement de la ligue dans ses académies. Pendant des années, la MLS a été prise dans un cercle vicieux : les équipes ne dépensaient pas vraiment beaucoup pour constituer leurs listes, et les académies de la ligue n’avaient pas encore vraiment produit les joueurs recherchés. Ensuite, l’intérêt international pour les produits de l’académie a progressivement commencé à changer et le cercle vicieux est devenu vertueux.

“Les transferts sortants alimentent les transferts entrants”, a déclaré Durbin. “Les équipes ne regardent pas [player investment] comme une dépense, comme c’était le cas depuis de très nombreuses années.

“Maintenant, vous commencez à avoir cette dynamique très importante où, à mesure que les frais de transfert que vous recevez augmentent, cela vous donne la possibilité de faire demi-tour et d’investir davantage dans les joueurs, ce qui vous permet ensuite d’investir encore plus, et ainsi de suite. sur, et ainsi de suite. Donc, cette dynamique est vraiment, vraiment importante, du moins à mon avis. Vous commencez vraiment à nous voir tourner le coin à cet égard.

Certains changements apportés aux règles de la liste de la ligue en 2020 ont également valu aux équipes de s’engager sur le marché des transferts. Il fut un temps où MLS prenait 25% de tous les frais de transfert. Maintenant, 95% vont à l’équipe, et selon la classification du joueur, une partie peut être convertie en argent d’allocation générale, généralement 1,1 million de dollars pour les joueurs qui ne sont pas signés en tant que joueurs locaux ou via l’initiative U22. Mais le reste peut être utilisé pour financer les dépenses discrétionnaires de l’équipe, qu’il s’agisse de l’acquisition de joueurs désignés, de joueurs de l’initiative U22 et des coûts de développement des joueurs. Tout cela a conduit les clubs MLS à s’engager davantage sur le marché international.

“C’est une caractéristique d’une ligue saine”, a déclaré Bezbatchenko. “Toutes les ligues du monde ne peuvent pas dire qu’elles ont les actifs, les entrées et les sorties, comme nous l’avons vu l’année dernière.”

Avec cet engagement, plus de globes oculaires sur la MLS sont venus de l’étranger. Les joueurs parlent, et la stabilité et l’investissement de la ligue dans l’infrastructure ont fait bonne impression dans tout l’écosystème du jeu.

Gareth Bale a signé pour LAFC en juin, faisant de lui la tête d’affiche d’un été impressionnant de transferts par les clubs MLS. James Williamson – AMA/Getty Images

“J’ai juste une idée très claire lorsque je parle à des collègues du monde entier que, que ce soit l’attention que nos jeunes joueurs et l’intérêt qu’ils suscitent à l’étranger ou les joueurs européens voient cela comme une prochaine étape vraiment positive dans leur carrière à différentes étapes de leur carrière, je vois juste que cela grandit et grandit chaque année », a déclaré Thorrington.

Bezbatchenko a ajouté que dans le passé, lorsqu’un joueur manifestait de l’intérêt pour la MLS, de nombreux agents et conseillers n’étaient pas convaincus que la ligue était un bon point d’atterrissage.

“Maintenant, c’est presque l’inverse”, a-t-il déclaré. “Tout le monde autour du joueur, y compris le joueur, croit que l’avenir du soccer en MLS et en Amérique du Nord est prometteur.”

La ligue peut-elle faire plus pour faciliter les transferts ? Certes, les règles d’alignement très ridiculisées et parfois trop complexes semblent empêcher les équipes de conclure des accords. À ce stade de l’évolution de la ligue, certains mécanismes, comme l’ordre d’attribution de la ligue, semblent avoir perdu leur utilité.

Mais le désir de la part de la MLS d’éviter tout soupçon d’équipes enchérissant les unes contre les autres pour les joueurs, et donc de supprimer les dépenses, reste fort. En tant que tel, tout changement dans un proche avenir sera probablement sur les bords. Bezbatchenko estime que l’augmentation des investissements dans les académies continuera de créer de la croissance sur le marché des transferts. Il estime également que l’amélioration du département de dépistage d’une équipe en ce qui concerne l’arrivée de prospects dans l’académie contribuera à cet objectif. Plus le filet est large, meilleures sont les chances de trouver un prospect talentueux. Cela nécessitera une certaine modification – voire l’élimination – du concept de territoires locaux, qui donnent aux équipes MLS les premiers avis sur les jeunes joueurs de leur zone géographique.

“Il y a eu des conversations et des discussions sur la façon dont nous pouvons aller dans d’autres territoires”, a déclaré Bezbatchenko. “Et assurez-vous que nous intégrons des joueurs dans le giron qui n’auraient peut-être pas l’opportunité si les territoires étaient exclusifs.”

Durbin a ajouté que des changements aux règles locales seraient annoncés par la ligue “très bientôt”.

Le fait que le calendrier de la ligue ne soit pas aligné sur l’Europe est également un facteur, dans la mesure où les équipes de la MLS doivent peser le pour et le contre de se séparer d’un joueur clé à la mi-saison, comme le New York City FC l’a fait en prêtant Valentin Castellanos à LaLiga. Gérone. Durbin a noté que le calendrier devient moins problématique dans la mesure où les équipes étrangères sont de plus en plus patientes et disposées à négocier sur plusieurs fenêtres pour un joueur, mais la dynamique ne disparaît pas et Thorrington est résigné à la situation. “Il faut rouler avec”, a-t-il dit.

Il semble qu’il faudra plus que maintenir le statu quo pour maintenir le niveau actuel d’élan. Durbin ne s’attend pas au genre de croissance des bâtons de hockey que l’on a connue au cours des 12 derniers mois. C’est pourquoi il s’arrête avant d’appeler la fenêtre d’été un “point de basculement”, mais il reste optimiste.

“Il ne fait aucun doute que vous allez continuer à voir cela grandir, augmenter à l’avenir”, a-t-il déclaré. “Nous espérons que nous verrons le niveau qui s’est accéléré au cours des deux ou trois dernières années. Mais cette histoire n’a pas encore été racontée.”