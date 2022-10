La MLS envisage un nouveau format de séries éliminatoires pour 2023

La Major League Soccer est censée chercher des moyens de modifier la structure des séries éliminatoires pour la saison prochaine. L’Athletic rapporte que la ligue souhaite ajouter plus d’équipes, et donc beaucoup plus de matchs, à l’image des séries éliminatoires.

Le format actuel des séries éliminatoires de la MLS se compose de 14 équipes. Comme la ligue compte actuellement 28 clubs au total, la moitié des équipes se qualifient pour les séries éliminatoires. Ces 14 équipes jouent un tournoi à élimination directe jusqu’à ce qu’un champion soit couronné. Cela signifie qu’il y a 13 matchs éliminatoires au total pour les éliminatoires de la Coupe MLS 2022.

À partir de 2023, l’ajout de St. Louis City SC porte le nombre total de clubs dans la ligue à 29. Le rapport susmentionné suggère que la ligue se concentre sur la création de plus de matchs éliminatoires. Des sources ont déclaré au point de vente que la MLS voulait essayer d’obtenir au moins 30 matchs d’après-saison la saison prochaine.

Bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre, il y a eu des suggestions sur la façon dont la ligue peut atteindre ce nombre de matchs. Seize équipes au total se qualifient pour les séries éliminatoires selon le format proposé. Par conséquent, plus de la moitié des clubs MLS se qualifient pour les séries éliminatoires. La conséquence en est une saison régulière qui devient de plus en plus dénuée de sens.

La MLS intéressée par un nouveau format de séries éliminatoires

Ces 16 clubs seraient séparés en deux par conférence. Cependant, le style à élimination directe disparaîtrait. Au lieu de cela, la MLS place les équipes en quatre groupes de quatre équipes chacun. Tout comme la Coupe du monde, chaque équipe affronte une fois les trois autres clubs de son groupe. Ensuite, les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour une phase à élimination directe. Cette partie de la structure des séries éliminatoires reflète celle actuellement en place.

Si elle est terminée, la MLS rejoint d’autres ligues sportives majeures américaines dans l’expansion des structures des séries éliminatoires. Bien qu’elles ne soient pas toujours populaires auprès des fans, la Ligue nationale de football, la Ligue majeure de baseball et la National Basketball Association ont toutes ajouté plus d’équipes/matchs à leurs programmes d’après-saison ces dernières années. L’augmentation des matchs entraîne une augmentation des revenus pour la ligue et ses propriétaires.

Toute modification potentielle des séries éliminatoires de la MLS nécessite l’approbation du propriétaire. Des discussions sur le changement auront sûrement lieu lors d’une réunion du conseil des gouverneurs de la MLS le mois prochain.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire