La MLS envisage d’autoriser 62% des équipes à participer aux séries éliminatoires

La Major League Soccer envisage des changements intéressants dans ses séries éliminatoires et le nombre d’équipes impliquées.

La saison 2023 devrait commencer dans quelques semaines. Malgré cela, la ligue n’a pas de structure de séries éliminatoires actuellement gravée dans le marbre. L’une des modifications qui pourraient arriver à la MLS concerne 18 équipes en séries éliminatoires.

Avec St. Louis City SC sur le point d’entrer dans la mêlée, la ligue s’étendra à 29 équipes pour la prochaine campagne. Cela signifierait que 62% des clubs MLS se qualifieraient pour les séries éliminatoires si le déménagement était approuvé.

Les matchs éliminatoires seraient ajoutés au format des séries éliminatoires

L’athlétisme rapporte que cette décision signifierait que les huitième et neuvième têtes de série du classement s’affronteraient dans des matchs éliminatoires. Le vainqueur du match avancerait alors pour jouer la première tête de série de sa conférence. Un ajout de jeux de play-in a également été récemment mis en place dans la National Basketball Association.

Augmenter le nombre d’équipes pour les séries éliminatoires générerait évidemment plus de revenus. Plus de jeux signifie plus d’argent. Cela rendrait également la saison régulière un peu plus dénuée de sens. Avec 18 équipes susceptibles de participer aux séries éliminatoires, les matchs de la saison régulière pourraient être moins importants et les séries éliminatoires réelles seraient également diluées.

Les séries éliminatoires du premier tour sont également sur la table avec plus d’équipes MLS en séries éliminatoires

En plus d’augmenter le nombre total d’équipes éliminatoires, le rapport susmentionné suggère également que la ligue envisage d’ajouter une série éliminatoire. Cette manœuvre serait également une question d’argent.

Dans le mouvement proposé, le premier tour des séries éliminatoires serait une série au meilleur des trois. Cela signifie que chaque équipe pourrait organiser au moins un match éliminatoire. Le premier club à remporter deux des trois matches passerait alors au tour suivant. À partir du deuxième tour et pour le reste des séries éliminatoires, les affrontements consisteraient alors en une élimination directe.

Encore une fois, plus de matchs signifient plus d’argent. L’extension du premier tour des séries éliminatoires donnerait plus de jours de match au MLS Season Pass et à l’Apple TV. Si les deux modifications sont approuvées, les séries éliminatoires de la MLS comprendraient au moins 25 matchs chaque séries éliminatoires. La prochaine saison régulière 2023 devrait commencer le 25 février.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire