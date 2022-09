La MLS enquête sur des insultes raciales présumées lors du match Inter Miami-DC United

La MLS a déclaré qu’elle enquêterait sur l’utilisation présumée d’une insulte raciale lors du match de dimanche entre l’Inter Miami et DC United, dans lequel il est allégué que l’attaquant de la DCU Taxi Fountas a dirigé le mot N contre le défenseur de l’Inter Miami Damian Lowe.

“La MLS a une tolérance zéro pour les propos abusifs et offensants et nous prenons ces allégations très au sérieux”, a déclaré un porte-parole de la MLS dans un communiqué à ESPN. “Une enquête sur cette affaire commencera rapidement. De plus amples informations seront fournies à la fin de cette enquête.”

Un porte-parole de DC United a également publié une déclaration, qui disait: “DC United est au courant des allégations impliquant un joueur lors du match contre l’Inter Miami CF. Le club travaillera en étroite collaboration avec la Major League Soccer et l’Inter Miami pour enquêter sur l’incident.”

L’incident s’est produit vers la 59e minute d’une victoire 3-2 à Miami. Il s’en est suivi une bagarre entre Fountas et Lowe. Le défenseur de Miami Aime Mabika a alors réagi avec colère à Fountas. L’arbitre Ismail Elfath a averti Fountas et Lowe de l’incident, mais a ensuite discuté avec les capitaines des deux équipes ainsi qu’avec les managers respectifs, Phil Neville de l’Inter Miami et Wayne Rooney de DC United.

En réponse à une question d’après-match d’un journaliste de la piscine, Elfath a déclaré que ni lui ni aucun autre membre de l’équipe d’arbitrage n’avait entendu une insulte raciale être utilisée. Après un retard de plusieurs minutes, le jeu a continué, mais Fountas a été remplacé à la 66e minute.

Rooney a déclaré: “Il y a eu une plainte, qui, j’en suis sûr, fera l’objet d’une enquête. Je ne peux pas en dire beaucoup plus.”

Il appartenait à Neville de révéler la nature de la confrontation.

“Nous devons résoudre un problème qui a peut-être été balayé sous le tapis par le passé, mais nous sommes un club fier de notre diversité et de l’inclusion de notre personnel et de nos supporters, et il n’y a pas du tout de place pour le racisme dans un football. du terrain ou de la société”, a déclaré Neville lors de sa conférence de presse d’après-match. “Un mot a été utilisé qui est inacceptable dans la société. C’est le pire mot du monde.”

Le défenseur de Miami DeAndre Yedlin a déclaré plus tard lors d’un appel zoom après le match que les joueurs avaient informé Neville qu’ils ne continueraient pas à moins que quelque chose ne soit fait à propos de Fountas. Rooney a rapidement pris la décision de remplacer Fountas.

“Nous avons remporté la victoire, mais en fin de compte, cela ne ressemble même pas à une victoire à cause de ce moment incroyablement sombre, alors maintenant nous verrons ce que la MLS fera à ce sujet”, a déclaré Yedlin. “Mes yeux seront beaucoup tournés vers cela. C’est à eux d’agir, de prendre position et de montrer que non seulement cela n’a pas sa place dans le jeu, mais pas dans la société.”