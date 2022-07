La MLS émet une interdiction de dopage de 10 matchs pour le défenseur Ford de Kansas City

New York (AFP) – La Major League Soccer a infligé vendredi une suspension pour dopage de 10 matchs au défenseur du Sporting Kansas City Kortne Ford et lui a infligé une amende de 20% de son salaire annuel.

L’Américain de 26 ans a été testé positif pour une substance améliorant la performance non spécifiée en violation de la politique de santé comportementale et de toxicomanie du MLS.

L’interdiction a commencé mercredi et empêche Ford de participer à des matchs d’exhibition, des tournois et des mêlées.

Ford pourra revenir pour le Sporting Kansas City lors d’un match le 13 septembre contre DC United.

Ford a joué en 2017 et 2018 pour le Colorado, mais a subi une opération au genou en 2019 et 2020 et n’a joué aucune saison.

Cette saison, Ford a fait 12 apparitions pour le Sporting, dont neuf en entrée. Il a marqué un but en 47 matchs en MLS en carrière.