La MLS doit signer un joueur majeur avant le Season Pass MLS

Dans le dernier épisode, nous partageons des détails internes sur MLS Season Pass, comment HBO Max a couvert ses débuts à l’USMNT, ce que nous avons appris de nos entretiens avec NBC au Premier League Fan Fest, ce que deux équipes anglaises vont à elles seules booster Les classements télévisés de NBC, quelle ligue de football européenne est la plus ennuyeuse à regarder en ce moment, si la bataille Berhalter-Reyna est bonne ou mauvaise pour le football en Amérique, si The CW pourrait être un bon choix pour les droits de football à l’avenir comme NWSL, et pourquoi la MLS doit faire un grand pas dans la fenêtre de transfert.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag. L’émission est animée par Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer de World Soccer Talk.

