Un nouveau chapitre commence pour la Major League Soccer (MLS) le 25 février 2023. Il s’agit du premier jeu d’un tout nouveau partenariat médiatique avec Apple où chaque match est diffusé dans le monde entier. Pour ce faire, la ligue embauche une équipe de présentateurs et de commentateurs talentueux. En se concentrant uniquement sur les commentateurs play-by-play, la MLS doit choisir ces 12 annonceurs pour Apple TV, à notre avis.

MLS, choisissez ces annonceurs pour Apple TV

1. Jon Champion

La Major League Soccer a besoin d’un commentateur majeur comme vedette. Celui qui attire le public en fonction de son nom et de son expérience. Et cette star s’appelle Jon Champion.

Avec ESPN mettant fin à ses 26 ans d’histoire de diffusion avec la MLS, la ligue a d’embaucher Jon Champion comme commentateur principal. Ce faisant, il est naturel que la Major League Soccer amène également le co-commentateur Taylor Twellman.

2. Max Bretos

Couvrant une carrière de FOX Sports à ESPN et au-delà, peu connaissent la Major League Soccer aussi bien que Max Bretos. De ce travail avec LAFC à ses infâmes appels de but, Bretos aime la MLS et la MLS aime Max.

3. Chris Wittyngham

Peu de commentateurs sont venus aussi loin aussi vite aux États-Unis que Chris Wittyngham. Son travail pour TUDN et Inter Miami a été exceptionnel. Et c’est un garçon vraiment décent qui aime la Major League Soccer et qui est un excellent commentateur. Avec Chris, il n’y a rien à ne pas aimer.

4. Jake Zivin

À l’échelle nationale, Jake Zivin a volé sous le radar. Mais après son travail pour FOX Sports et les Portland Timbers, Zivin est un annonceur américain prototypique qui mérite d’être sur les radars de plus de gens.

5. Adrien Healey

D’ESPN à Austin FC, Adrian Healey est un candidat idéal pour les commentaires de la MLS. Vous n’obtiendrez rien de controversé de Healey. L’ancien commentateur de la New England Revolution coche toutes les cases de la MLS pour quelqu’un avec une vaste expérience d’appel de matchs de cette ligue.

6. Tyler Terens

Tyler Terens a l’une des meilleures voix du football américain. En tant que commentateur principal des jeux Chicago Fire, il mérite une chance de faire partie de la douzaine de commentateurs MLS sur Apple TV.

7. Juan Arango

Avec l’avantage d’avoir un commentateur qui parle aussi bien l’anglais que l’espagnol, Juan Arango est un candidat naturel pour les émissions de la MLS. Ayant travaillé pour ESPN, beIN SPORTS, la ligue argentine et, plus récemment, travaillant en studio pour le réseau Al Jazeera, Arango ajoute une saveur latino bien nécessaire aux commentaires en anglais.

8. Eric Krakauer

Étudiant du jeu mondial, le travail d’Eric Krakauer pour le Charlotte FC montre qu’il a les atouts pour bien travailler au sein de la MLS. Sa connaissance du sport en dehors des États-Unis serait certainement un bonus lors des émissions MLS.

9.Keith Costigan

En tant que l’un des commentateurs les plus sous-estimés aux États-Unis, Keith Costigan mérite de continuer à appeler les matchs de la MLS. Avec une vaste expérience chez Seattle Sounders ainsi que chez FOX Sports, Costigan a la combinaison idéale pour bien lire le jeu en plus de le ponctuer de superbes appels de but. C’est un incontournable de la MLS.

10. Andrés Cordero

S’il peut l’adapter à son emploi du temps et si CBS Sports est d’accord pour qu’il travaille avec Apple, Dre Cordero devrait être l’un des commentateurs de la Major League Soccer. Il est bien préparé et a un type de prestation vocale différent qui accentue les moments de pure brillance. Son expérience d’appeler des matchs pour l’Inter Miami est un exemple idéal de la raison pour laquelle il mérite le travail à la MLS.

11. Steve Cangialosi

Bien qu’il ne soit peut-être pas le plus jeune commentateur, Steve Cangialosi est un annonceur vétéran des jeux MLS. Expérimenté, connaissant bien la ligue, Cangialosi serait une voix familière bienvenue pour la Major League Soccer.

12. JP Dellacamera

Enfin, très peu de commentateurs américains sont dans la même « ligue » que JP Dellacamera. Ses appels mémorables combinés à sa riche expérience d’appeler ce sport aux États-Unis font de lui un pari sûr pour la Major League Soccer.