La MLS dépose une pétition contre Kaku et la MLSPA alors que la saga des transferts se poursuit

La Major League Soccer a déposé une pétition devant un tribunal fédéral jeudi contre la MLS Players Association et le milieu de terrain des New York Red Bulls Kaku.

La pétition cherche à faire appliquer la décision d’un arbitre le mois dernier selon laquelle Kaku, malgré ses actions contraires, est toujours sous contrat avec les Red Bulls et a violé son contrat lorsqu’il a signé avec la partie saoudienne Al-Taawoun, et a procédé à sa comparution officielle. matchs pour le club.

Dans son dernier dossier, MLS a déclaré que « Chaque jeu supplémentaire joué par Kaku pour Al-Taawoun constitue non seulement une violation continue de l’ABC et de la [Standard Player Agreement], mais aussi la sentence arbitrale. «

Le site Web Law360.com a été le premier à signaler l’existence du dépôt. La MLS et la MLSPA ont refusé de commenter.

Une source au courant de la situation a déclaré à ESPN que la pétition n’était que la dernière manœuvre légale pour obliger Kaku à honorer son contrat, bien que, dans la pratique, on ne s’attende guère à ce que le joueur revienne aux Red Bulls. La fin de partie souhaitée est une forme de compensation financière. La source a ajouté que l’inclusion de la MLSPA dans la pétition était de nature procédurale et que le dépôt était essentiellement contre Kaku.

La source a refusé d’indiquer à quel moment la FIFA pourrait s’impliquer. Jusqu’à présent, la position de la FIFA était que le différend était une question nationale et ne nécessitait donc pas l’implication de l’organisation.

Le différend porte sur la question de savoir si MLS a exercé une option de contrat unilatérale sur Kaku avant le 31 décembre 2020. La MLSPA et Kaku soutiennent que les Red Bull n’ont pas exercé l’option et qu’il est donc libre de signer un contrat avec un autre club. En tant que tel, Kaku a signé avec Al-Taawoun le 1er février et a disputé 11 matches de championnat et de coupe, marquant sept buts.

Selon des documents judiciaires, la MLS et les Red Bulls ont contesté les actions de Kaku, affirmant que l’avis d’exercice de l’option avait été remis en main propre par le directeur sportif Denis Hamlett à Kaku le 3 mars 2020. Kaku et la MLSPA ont rétorqué que la réunion n’avait jamais eu lieu, avec Kaku disant que Hamlett a menti à propos de la réunion. Donc, conformément à la convention collective entre le MLS et la MLSPA, l’affaire a été renvoyée à un arbitre.

L’arbitre, Shyam Das, n’a pas acheté la version des événements de Kaku et s’est prononcé contre lui.

« Sur la base du bilan total devant moi, je trouve que le refus de Kaku n’est pas crédible et je crédite le témoignage de Hamlett », a écrit Das dans sa décision.

Citant l’article 26.2 de l’ABC, la MLSPA a également soutenu que la «remise en personne» signifiait que l’exercice du contrat aurait dû être envoyé à la dernière adresse connue de Kaku plutôt qu’en personne. Das n’était pas convaincu.

« Le but évident de l’article 26.2 est d’assurer la livraison effective et en temps opportun des notifications requises au destinataire désigné », a écrit Das. « Dans le cas d’une notification à un Joueur, je ne lis pas cette disposition comme exigeant que les notifications envoyées par remise personnelle – en particulier, remise en main propre par un MLS ou un officiel d’équipe, comme cela s’est produit dans ce cas – doivent être remises au Joueur seulement à sa dernière adresse connue. Comme MLS l’affirme, la définition simple de «remise en personne» signifie entre les mains du Joueur. La preuve, à mon avis, montre que c’est ce qui s’est passé ici. «

Das a jugé que Kaku avait rompu son contrat avec la MLS et lui a ordonné de cesser de jouer pour Al-Taawoun. Mais la décision n’a eu aucun impact ultérieur sur le comportement de Kaku, et il a continué à jouer pour le club saoudien.

Dans le dossier, MLS a ajouté: « Malgré l’obligation de l’Union en vertu de l’article 6.1 de la CBA de » déployer tous les efforts raisonnables pour inciter le joueur à se mettre en conformité « par un joueur qui refuse de remplir ses obligations en vertu de son [Standard Player Agreement], les efforts du syndicat sont inefficaces ou sont ignorés – nécessitant ainsi une intervention judiciaire pour confirmer et exécuter la sentence arbitrale. «