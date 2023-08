La MLS classée 29e ligue la plus forte au monde, par Opta

Plus tôt cette année, l’agence de renseignement sportif Twenty-First Group a classé la MLS comme la 29e ligue de football la plus compétitive au monde. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé dans la Major League Soccer et dans d’autres ligues du monde, y compris la Saudi Pro League. Cependant, une chose qui n’a pas changé est que la MLS est toujours classée numéro 29 dans le monde. Cette fois, c’est selon une toute nouvelle étude menée par Opta, le leader mondial des données sur le football.

La société américaine d’analyse sportive Opta a publié de nouveaux classements pour les ligues les plus fortes du monde. Pour référence, la Premier League était en tête de liste et la Serie A brésilienne était la seule ligue non européenne dans le top 10. Elle occupait la dixième place sur cette liste.

Cependant, pour le public américain, l’accent a été mis sur la bataille entre la Major League Soccer et la Saudi Pro League. Alors que la MLS a signé Lionel Messi, l’Arabie saoudite a fait venir des stars clés de toute l’Europe. Karim Benzema, N’golo Kante, Riyad Mahrez et plus récemment Neymar sont des joueurs à faire le saut vers le Moyen-Orient. De plus, Cristiano Ronaldo était déjà là-bas après avoir rejoint Al-Nassr en début d’année.

Cependant, malgré ces changements dans les deux ligues et les autres compétitions à travers le monde, la MLS au 29e rang n’est pas nécessairement nouvelle. Alors que Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets rendent certainement l’Inter Miami plus fort, leur impact sur la ligue est minime. La popularité peut augmenter, mais ces classements sont basés sur une combinaison de forme, de personnel et de succès récents.

Le classement de la ligue est basé sur les moyennes des équipes de la ligue. Cela peut nuire à la MLS en raison de sa taille. Il y a, ironiquement, 29 équipes dans l’élite américaine. Même si l’Union de Philadelphie, le LAFC, la Nouvelle-Angleterre, Cincinnati et Nashville font tous partie des 250 meilleurs clubs, d’autres clubs pèsent sur la ligue. Par exemple, le Toronto FC se classe n ° 1135. C’est juste derrière Douanes de la Premier League du Sénégal et juste devant l’Atlético Baleares du troisième niveau espagnol.

Opta compare la MLS et la Saudi Pro League dans les meilleurs classements de la ligue

Le débat Messi contre Ronaldo s’étend désormais dans les ligues. Bien que la MLS puisse subir des critiques internationales avec une réputation de ligue de retraite, elle se classe légèrement plus haut que la Saudi Pro League. La 29e place de la MLS est sept places plus élevée que la Saudi Pro League, qui est au n ° 36. Cela revient à équilibrer la MLS, tandis que la Saudi Pro League est plus dispersée dans son classement de puissance actuel.

L’équipe la mieux classée de la MLS est l’Union de Philadelphie au n ° 155. En comparaison, il y a trois clubs saoudiens de la Pro League avant la prochaine équipe de la MLS. Al Ittihad se classe premier pour les Saoudiens, suivi par Al Hilal et Al Nassr en troisième. Chacun de ces clubs a pris des mesures importantes cet été pour attirer davantage de noms marquants.

Cependant, malgré la ligue saoudienne la plus lourde, le bas de la ligue la fait chuter sévèrement. Treize des 14 dernières équipes du classement de puissance entre les deux ligues proviennent de la Saudi Pro League. Seul le Toronto FC se classe dans ce peloton inférieur en termes de clubs de la MLS.

