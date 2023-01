La MLS classée 29e ligue de soccer la plus compétitive au monde

La Major League Soccer s’est efforcée d’accroître sa position en tant que ligue de football compétitive la plus importante au monde. Pourtant, une nouvelle étude pourrait endommager cette métrique.

Twenty-First Group est une agence de renseignement sportif qui travaille à comparer les ligues à travers les continents. Pensez au classement mondial de football de Five Thirty Eight. Twenty-First Group a voulu analyser l’impact que l’arrivée de Cristiano Ronaldo aurait sur Al Nassr et la Saudi Pro League. Ce faisant, le responsable du renseignement du groupe, Omar Chaudhuri, a fourni une sorte de vérification de la réalité aux fans de la MLS.

Il a classé la Saudi Pro League au même niveau que la Major League Soccer lorsqu’il a parlé à Dan Sheldon de L’athlétisme.

“La seule comparaison à laquelle je peux penser est la MLS”, a déclaré Chaudhuri en comparant la compétitivité et la qualité de la Saudi Pro League. «Nous évaluons la MLS comme la 29e meilleure ligue au monde, donc ce n’est pas si bas. Mais, la différence avec la MLS, c’est que la qualité est beaucoup plus concentrée.

Chaudhuri signifie que la MLS est beaucoup plus compétitive. En d’autres termes, la pire équipe de la MLS a plus de chances contre la meilleure équipe de la MLS que la pire équipe de la Saudi Pro League contre la meilleure équipe de la Saudi Pro League.

Les joueurs nationaux sont essentiels pour que la MLS soit une ligue de football compétitive

L’un des facteurs les plus importants dans le classement de Twenty First Group est le rôle des acteurs nationaux. Chaudhuri a même ajouté “la qualité de votre ligue, fondamentalement, est dictée par la qualité de votre talent local.” Par conséquent, lorsque l’on regarde le classement de la ligue du groupe, les talents entrants de classe mondiale tels que Ronaldo ne font pas grand-chose pour le classement général d’une ligue.

Rappelez cela à la tactique quelque peu dépassée de la MLS consistant à faire venir des stars dans les dernières étapes de leur carrière. Frank Lampard, Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Didier Drogba et Bastian Schweisnteiger n’ont pas fait grand-chose pour remonter le classement de la ligue à l’époque, en utilisant la logique de Chaudhuri.

Ils ont cependant contribué à développer le fandom du jeu. En conséquence, plus de jeunes ont commencé à jouer et à suivre la MLS. Ensuite, le vivier de talents du football américain s’agrandit et la MLS en récolte les fruits. Au début de la saison 2022, la MLS rapportait que plus de 50 % des joueurs venaient du Canada et des États-Unis.

Espérons que, pour le bien de la MLS, le cycle continue. La MLS peut tirer profit de son statut de ligue de football compétitive si la qualité du football national s’améliore.

