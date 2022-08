La MLS bat la Liga MX, mais le All-Star Game sera bientôt éclipsé par la Coupe de la Ligue remaniée

ST. PAUL, Minnesota – Chaque mercredi soir, vous trouverez sans aucun doute d’innombrables gagnants du Soulier d’or et des attaquants superstars patrouillant dans les milieux de terrain centraux du monde entier – il vous suffit de trouver les bons lobbies de la FIFA. En dehors de la PlayStation et de la Xbox, cependant, tout manager faisant porter de l’eau à son numéro 9 dans la salle des machines de l’équipe aurait toutes sortes de questions à répondre après le match. À moins que cet entraîneur ne gère les MLS All-Stars.

Le patron de Minnesota United, Adrian Heath, a aligné l’attaquant de l’Austin FC Sebastian Driussi (qui a inscrit 16 buts en 24 matches de saison régulière ; deux de plus que son rival le plus proche) sur le côté gauche d’un milieu de terrain à trois lors de la victoire 2-1 contre la Liga MX All-Stars. .

– Guide ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

“J’en parlais en plaisantant aujourd’hui; j’avais environ sept ou huit n ° 10 pour essayer de m’adapter à une forme”, a déclaré Heath après le match du défi en alignant une équipe si riche en talents offensifs.

2 Connexe

L’autre n ° 8 dans ce milieu de terrain, flanquant Darlington Nagbe? Emanuel Reynoso, l’un des principaux meneurs de jeu de la ligue, qui a également pris les coups de pied arrêtés pour l’équipe MLS. Pourquoi le numéro 10 des Loons a-t-il été choisi avant les autres dans une équipe aussi talentueuse? “Parce que je suis responsable”, a plaisanté Heath. “Je pouvais dire qui allait prendre quoi.” Et cela capture l’essence du All-Star Game. C’est le football fantastique qui prend vie.

Aucun des 19 727 participants annoncés à la belle maison Allianz Field du Minnesota ne se sentira méprisé. C’était aussi intense qu’une exposition peut l’être. Après que les hôtes aient ouvert une avance de 2-0 grâce à la tête de Carlos Vela et au penalty de Raul Ruidiaz. Le but de Kevin Alvarez à la 84e minute a réduit de moitié le déficit pour mettre le grand contingent de supporters mexicains sur leurs pieds et remplir le sol d’anxiété et d’enthousiasme pour les derniers instants du match. C’était une victoire sur le terrain pour la MLS, mais la soirée dans son ensemble a été une victoire pour les deux ligues.

L’attaquant mexicain du LAFC, Carlos Vela, a ouvert le score lors du All-Star Game à l’Allianz Field. AP Photo/Andy Clayton-King

Alors que la Liga MX et la Major League Soccer continuent de se rapprocher, il s’agissait du deuxième All-Star Game à opposer les ligues les unes aux autres, tandis que la Coupe des ligues réinventée de la saison prochaine verra les deux ligues suspendre leurs saisons nationales afin que toutes leurs 47 les clubs peuvent participer au tournoi d’un mois au format phase de groupes et à élimination directe – la nouveauté et la nécessité de ce format All-Star semblent déjà en déclin.

Parmi les cinq meilleurs buteurs du tournoi mexicain Clausura qui s’est terminé en mai, un seul faisait partie de l’équipe de la Liga MX : l’Allemand Berterame de Monterrey. Aucun du tournoi Apertura actuel n’a été inclus. Leur saison régulière reprend à peine 24 heures après le coup de sifflet à plein temps dans le Minnesota. Il est donc difficile de sentir que c’était le meilleur que la Liga MX ait à offrir.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI AOÛT. dix

• Fribourg contre Borussia Dortmund, 14 h 30 HE

• Osasuna contre Séville, 15 h HE SAMEDI AOÛT. 11

• RB Leipzig contre Cologne, 9 h 30 HE

• Hertha Berlin contre Eintracht Francfort, 9 h 30 HE

• Celta Vigo contre Espanyol, 11 h HE

• Barcelone contre Rayo Vallecano, 15 h HE

L’un des mots que Heath a répété tout au long de sa conférence de presse après la victoire était “compétitif”. Que ses joueurs étaient compétitifs. Que leurs adversaires étaient compétitifs. Que le jeu était compétitif. Et c’était – autant que n’importe quelle exposition peut l’être.

La rivalité qui existe entre le Mexique et l’équipe nationale masculine des États-Unis a un poids réel dans cette partie du monde, et il est clair que la MLS et la Liga MX veulent capturer cet esprit fougueux et intense, mais les All-Star Games manquent intrinsèquement de ce département. Il n’y a pas de morsure et il n’y a pas beaucoup d’écorce non plus.

Il y en aura beaucoup l’été prochain à la Coupe des ligues, lorsque nous pourrons profiter d’un format de tournoi de type Coupe du monde disputé exclusivement par les équipes de ces ligues. Sans doute plus lorsque les clubs mexicains entreprendront de démontrer que le triomphe des Sounders de Seattle en Ligue des champions de la CONCACAF – le premier par un club MLS dans son format actuel, et le premier trophée continental par un club MLS depuis 2000 – était un coup de chance, et que Le Mexique abrite vraiment les meilleurs clubs de la région. Mais il n’y en avait pas mercredi.

C’est le début de ce qui devrait être un partenariat extrêmement fructueux entre la MLS et la Liga MX, et c’est excitant pour les ligues, les joueurs et les fans. Mais quatre ans après que ce tandem a annoncé ses intentions de faire équipe avec le football mondial, en lançant la Campeones Cup et en les mettant sur la bonne voie pour les All-Stars et Leagues Cups, ils flirtent déjà avec la saturation du marché.

jouer 0:59 Les MLS All-Stars remportent le défi de la barre transversale et remportent la victoire sur la Liga MX dans le MLS All-Star Skills Challenge.

Et pourtant, l’Allianz Field a fait un buzz considérable autour d’une cinquième compétition entre ces deux-là : le Skills Challenge. C’était amusant. C’était différent. C’est quelque chose que la MLS, en tant que ligue, devrait adopter.

Cet été, les clubs MLS ont accueilli des puissances européennes – le genre d’équipes qui, au cours des années passées, auraient dû affronter les équipes All-Star de la ligue – et dans plusieurs cas étaient compétitives. Il y a trois semaines dans la nuit, le Minnesota a battu Everton de Frank Lampard 4-0 ici à Saint-Paul.

Entre ces calendriers de juillet de plus en plus courants remplis d’opposition internationale et la couronne continentale nouvellement équipée de Seattle, l’appétit pour les compétitions MLS contre le monde pourrait être considéré comme quelque peu rassasié.

Mais les gens veulent toujours plus de Goalie Wars.