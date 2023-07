La MLS avec Messi et la Coupe des Ligues vise à tirer profit des Latinos

Les Latinos aux États-Unis représentent un marché de 1 billion de dollars dans un pays qui compte la deuxième plus grande population hispanophone de la planète derrière le Mexique. Il n’est donc pas surprenant que la MLS tente de tirer profit des Latinos avec une combinaison de Messi et de la Coupe des ligues.

Dans son coin, la MLS occupe la position enviable de posséder deux joyaux de la couronne. Le premier est la star du sport numéro un mondial, Lionel Messi. La seconde est la Coupe des ligues, une compétition conjointe avec la Liga MX. Les deux présentent à la MLS une occasion en or de se connecter avec le segment le plus lucratif des fans de football aux États-Unis, les Mexicains-Américains.

Cependant, ce n’est pas aussi simple que la MLS connecte les Latinos avec Messi et la Leagues Cup pour créer le succès cet été pour la MLS (et le MLS Season Pass). C’est bien plus compliqué. En fait, les Latinos en Amérique du Nord représentent une diaspora diversifiée avec des intérêts très différents.

Par exemple, la plupart des fans de football mexicains n’aiment pas l’Argentine. Par exemple, l’Argentine a éliminé le Mexique des Coupes du monde 2006 et 2010 en huitièmes de finale et a battu le Mexique à la Coupe du monde 2022. De même, les Mexicains ont une relation difficile avec Messi, surtout après qu’il ait accidentellement manqué de respect à El Tri lors de la Coupe du monde.

Cela ne veut pas dire que les Mexicains-Américains ne regarderont pas la Coupe des Ligues. Mais nous avons déjà constaté un manque d’intérêt pour le Mexique de la part des partenaires TV. Les commentaires des dirigeants de l’industrie au Mexique indiquent que les matchs du tournoi de la Coupe des ligues sont considérés comme de simples matchs amicaux.

Le succès de la MLS avec les Latinos pourrait venir de l’extérieur du Mexique

En dehors des Mexicains-Américains, MLS cible d’autres Latinos. La ligue a déjà pris une longueur d’avance positive. Par exemple, environ 30% des fans de la MLS sont hispaniques ou latinos, selon une porte-parole de la ligue. De plus, la ligue possède la plus jeune base de fans de toutes les ligues professionnelles masculines du pays.

Messi, certainement, suscitera un énorme intérêt parmi les Latinos d’Amérique du Nord, centrale et du Sud. L’espoir de la Major League Soccer est que la frénésie se traduise par des abonnements à son service de streaming MLS Season Pass. C’est vraiment le ticket vers le succès de la Major League Soccer. Dans MLS Season Pass, il dispose d’une plate-forme mondiale sur laquelle les téléspectateurs peuvent se connecter à chaque match.

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

Pour que MLS Season Pass soit un succès sur le marché latino, en particulier, le service doit surmonter deux obstacles principaux. Le premier est le prix. De nombreux Latinos ont l’habitude de regarder le football gratuitement sur la télévision linéaire, donc le prix du MLS Season Pass de 14,99 $ pourrait être dissuasif.

De même, le fait que MLS Season Pass n’ait pas d’application pour les téléphones mobiles Android peut être un obstacle pour certains fans. À l’échelle nationale, les téléphones Android représentent 46 % des téléphones américains. Tout aussi important, 53% des Hispaniques utilisent un Android aux États-Unis, donc MLS est désavantagé lorsqu’il s’agit d’inciter les gens à s’inscrire.

Cette saison, jusqu’à présent, la couverture MLS s’est sentie comme un beau-fils roux. Il n’y a pas d’émission MLS 360 en espagnol. Univision, Telemundo, ESPN Deportes et FOX Deportes ont tous transmis l’acquisition des droits en espagnol sur MLS. Et le studio qui est utilisé pour la couverture en espagnol sur MLS Season Pass est minuscule par rapport au gigantesque studio de langue anglaise à côté.

La MLS prête à jouer l’équilibriste

Sans aucun doute, l’arrivée de Messi en MLS ajoute beaucoup d’intrigues et de raisons de regarder la Coupe des Ligues. Les dirigeants de la MLS surestimaient déjà la compétition avant qu’un ballon ne soit botté.

Mais, aussi difficile que cela puisse paraître, amener Messi en MLS présente ses défis.

Selon des sources proches du dossier, la MLS a dit au talent de pousser Messi mais de ne pas trop le pousser car alors les téléspectateurs ne se soucieront pas des équipes de la Liga MX.

De même, si la MLS fait trop la promotion de l’Inter Miami et que l’équipe quitte la phase de groupes de la compétition le 25 juillet, Messi ne jouera plus pour l’Inter Miami jusqu’à ce que la MLS reprenne le 20 août. C’est presque un mois d’une Coupe de la Ligue sans que Messi ne frappe un ballon.

La MLS a besoin que l’Inter Miami progresse dans la Coupe des ligues pour susciter l’intérêt pour la compétition. Miami, la pire équipe de la Major League Soccer, est jumelée à Cruz Azul et Atlanta United en Coupe des ligues.

Une fois le tournoi commencé le 21 juillet, l’espoir est que la compétition crée suffisamment d’excitation sur le terrain pour que l’intérêt grandisse à mesure qu’elle passe de la phase de groupes aux tours suivants.

Le chemin vers la richesse est une route compliquée.