Le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré qu’il pensait que la ligue était un moteur majeur de l’énergie pour le jeu de football à la fois au niveau national et dans le monde avant trois étés chargés aux États-Unis.

S’adressant aux journalistes avant le match des étoiles de la MLS de mercredi contre Arsenal à Washington, DC, Garber a souligné l’arrivée de Lionel Messi en Amérique du Nord comme le point d’éclair de cette énergie croissante menant aux États-Unis, au Mexique et au Canada qui accueillent la Coupe du monde en 2026.

Avant cela, la Copa America 2024 – avec les meilleures équipes mondiales comme le Brésil et l’Argentine – et la Coupe du monde des clubs 2025 – dans son nouveau format élargi avec 32 clubs impliqués – arrivent aux États-Unis.

« L’Amérique du Nord génère une grande partie de l’énergie et une grande partie de la valeur potentielle du football à l’échelle mondiale, et nous pensons que la MLS est l’un des moteurs de toute cette énergie », a déclaré Garber. « Toute l’opportunité, l’énergie et l’excitation suscitées par ce qui va se passer au cours des prochaines années vont faire dire au monde entier : ‘Eh bien, ils l’ont enfin compris.' »

La décision de Messi de venir jouer pour l’Inter Miami CF a donné un coup de pouce à la ligue, et ce n’est pas une surprise lorsque ce sujet a été évoqué lors de la conférence de presse du commissaire.

« Un moment de transformation pour notre ligue, bien sûr », a déclaré Garber. « Vous avez le meilleur joueur de l’histoire du jeu pour choisir la Major League Soccer, c’est quelque chose dont nous ne pourrions pas être plus excités – et le fait que le premier match aura lieu vendredi dans notre nouvelle Coupe des ligues inaugurale. »

Messi devrait faire ses débuts pour l’Inter Miami contre Cruz Azul vendredi dans la Coupe des ligues, un tournoi sanctionné par la CONCACAF qui comprend des équipes MLS des États-Unis et du Canada, ainsi que des participants de la Liga MX du Mexique.

« On a tellement parlé de la rivalité entre nos équipes nationales », a déclaré Garber. « Nous sommes des partenaires égaux dans ce tournoi de style Coupe du monde qui verra nos équipes jouer contre leurs équipes. Beaucoup d’énergie derrière cela, beaucoup de prix en argent, et nous ne pourrions pas être plus excités à ce sujet. »

Le commissaire de la MLS, Don Garber, s’adresse aux médias avant le match des étoiles de la ligue. Getty Images

Lorsqu’on a demandé à Garber quel était son prochain rêve pour la ligue, il a déclaré que la MLS avait « probablement dépassé le stade du rêve ».

« Nous voulons être l’une des meilleures ligues de football au monde », a déclaré Garber. « Maintenant, nous avons prouvé au monde que nous pouvions au moins rivaliser avec le meilleur joueur du monde, mais comment capter le cœur et l’esprit des fans du monde entier ? Comment capter le cœur et l’esprit de chaque joueur ? »

C’est – par opposition aux préoccupations à court terme comme la vente de billets – que Garber évaluera le succès après avoir ajouté Messi.

« Comment cela parle-t-il vraiment de la réputation de la ligue? » dit Garber.

Plus tard, Wayne Rooney de DC United, qui entraîne l’équipe MLS cette semaine, s’est fait demander si une sorte de All-Star Game pourrait fonctionner en Premier League en Angleterre. L’ancienne star de Manchester United était sceptique.

« La culture est différente », a déclaré Rooney. « C’est un match énorme ici, mais je pense qu’en Angleterre, la rivalité entre les équipes, les entraîneurs se plaindront que les joueurs jouent trop. Je ne pense tout simplement pas que cela fonctionnera en Angleterre. »

Garber a également été interrogé sur la possibilité d’une promotion et d’une relégation – la norme pour les équipes de presque toutes les ligues du monde – en MLS. Pas dans un avenir proche, a-t-il dit.

« Je ne pense pas que cela se produise de sitôt, mais j’ai aussi appris que jamais n’est long », a-t-il déclaré. « Nous aurons 30 équipes. Peut-être qu’à un moment donné, nous aurons plus de 30 équipes. Nous avons cette compétition intéressante en cours avec le Mexique. Qui sait comment tout cela se déroule? Les ligues mineures se développent bien dans notre pays. »

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.