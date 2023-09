La MLS accusée d’avoir exclu les fans de football de plus de 300 $ de billets

Le prix des billets pour les matchs de la MLS continue d’augmenter, mais un groupe s’efforce de lutter contre les prix excessifs des billets. L’Independent Supporters Council, ou ISC, est un groupe qui promeut, protège et enseigne la culture des fans de football aux États-Unis. Au cours de la dernière année, le groupe a fait pression directement auprès de la Major League Soccer pour l’aider à maintenir les prix des billets à un niveau abordable. Cela s’applique aux matchs à domicile et, surtout, aux matchs à l’extérieur pour les supporters.

Bailey Brown, président de l’ISC, a déclaré que l’ISC était fermement opposé à la hausse du prix des billets pour les matchs de football aux États-Unis et au Canada. Brown dit que l’ISC implore la MLS d’ajouter un plafond sur les prix des billets à l’extérieur. En d’autres termes, les clubs ne peuvent facturer autant aux supporters visiteurs que lorsque l’équipe qu’ils soutiennent est en déplacement. C’est quelque chose qui arrive dans le football européen. L’ISC a reçu l’aide d’un groupe similaire en Europe, Football Supporters Europe.

Cela a donné du succès dans la Major League Soccer. L’ISC tient une réunion mensuelle avec la MLS au cours de laquelle il fournit à la ligue des données montrant le coût des billets à l’extérieur et leur croissance relative. Notamment, l’ISC n’a pas cela avec US Soccer. Actuellement, les clubs de MLS n’imposent pas de plafond sur les prix des billets à l’extérieur, mais ISC le préconise.

« Nous n’avons pas [open dialogue] avec US Soccer », a écrit Brown par e-mail. « Cela affecte évidemment notre capacité à défendre les matches de l’US Open Cup. Cependant, nous sommes disposés à travailler avec eux sur ces questions et espérons que si nous parvenons à fixer des plafonds de prix au niveau des ligues, cela créera également un précédent pour le jeu inter-ligues.

Les clubs de MLS souffrent du prix excessif des billets

L’Inter Miami a été à l’origine de cette colère contre la hausse des prix des billets. Le club dispute mercredi la finale de l’US Open Cup et les prix des billets sont chers. L’Inter Miami distribue des billets dont l’option disponible la moins chère est de 250 $ au moment de la publication. L’Inter Miami s’est associé à Ticketmaster pour proposer une tarification dynamique, où les prix des billets augmentent en fonction de la demande. Certains billets vendus par les clubs coûtent 350 $ ou plus pour des matchs impliquant l’Inter Miami.

En conséquence, suite à des discussions avec de nombreux fans de football aux États-Unis, nous avons appris que les clubs de la MLS ont empêché de nombreux fans de football fidèles d’assister aux matchs. Les clubs de la ligue tentent de générer des revenus massifs de billets à court terme. Ce que beaucoup nous disent, c’est que la ligue perd beaucoup de fans qui soutiennent leurs équipes depuis longtemps.

Le travail d’ISC pourrait avoir un impact sur le prix des billets pour les matchs de la MLS. Il est constamment en communication avec la ligue pour contrôler les billets afin que davantage de personnes puissent y assister. Cependant, Brown espère qu’il pourra y avoir un changement plus important pour aider les fans souhaitant assister aux matchs.

« À l’heure actuelle, nous espérons que notre travail collectif portera ses fruits et que nous commencerons à voir des progrès sur cette question. »

Brown a déclaré que l’ISC travaillait également sur d’autres initiatives pour aider les fans de football. «Nous avons commencé cette année [initiatives] comme le Pride Project et nos évaluations annuelles du Front Office », a-t-il expliqué. « Tandis que le projet Pride présente les événements inclusifs de la Fierté que nos membres ont organisés ou auxquels ils ont participé, les évaluations annuelles du Front Office permettront à nos membres de donner des commentaires quantitatifs et qualitatifs à leurs propres clubs pour créer un dialogue et un changement si nécessaire tout en reconnaissant les aspects positifs. travaux effectués tout au long de la saison.

« Ces initiatives s’ajoutent à notre communication normale et travaillent pour nos membres avec leurs ligues et entre eux. Nous sommes en contact permanent avec la Major League Soccer, la National Women’s Soccer League et la United Soccer League afin de pouvoir servir de voix collective sur les questions qui touchent les supporters dans leurs ligues, telles que la définition d’un groupe de supporters reconnu, les questions de sécurité, les autorisations articles de voyage, et plus encore.

Plus d’informations sur le Conseil des Supporters Indépendants sont disponibles sur Twitter et Instagram (@ISCSupporters).

