La MLS a perdu sa visibilité à cause de l’accord avec Apple, déclare Alexi Lalas

L’accord de la Major League Soccer avec Apple a permis au révolutionnaire MLS Season Pass de bénéficier d’un public mondial. Ce faisant, il a largement perdu sa présence sur la télévision plus traditionnelle. Alors que la MLS diffuse toujours des matchs sur FOX ou FS1 chaque semaine, la nature du streaming de la ligue a modifié le paysage de l’audience de la ligue. Alexi Lalas, ancienne star de la MLS et analyste polarisant, affirme que l’accord avec Apple a nui à la MLS. Lalas affirme que la MLS a perdu sa visibilité auprès d’un public plus large avec sa place dédiée au streaming.

Répondant aux fans sur Twitter, Lalas a commenté l’état de la ligue et comment le passage de la MLS à Apple aurait pu entraver la croissance. Il dit que l’argent offert par Apple était trop important pour que la ligue puisse le laisser passer dans le présent. À titre de référence, Apple a payé un total de 2,5 milliards de dollars pour son contrat de 10 ans avec la Major League Soccer. Cependant, le compromis a été de perdre l’accès aux fans traditionnels qui ne sont peut-être pas aussi dévoués.

« Le transfert de la MLS vers Apple était progressif et potentiellement prémonitoire », Lalas. « L’argent de l’oiseau dans la main était également trop beau pour le laisser passer. Le compromis était d’être hors de la vue/de l’esprit traditionnel des fans/fans potentiels.

La campagne 2023 a été charnière pour plusieurs raisons. D’une part, il a lancé cet accord avec Apple TV. Cela a également apporté à Lionel Messi beaucoup de succès et de succès dans la ligue, tant sur le terrain qu’en dehors. Lalas dit que Messi rejoindre l’Inter Miami a été crucial pour reconquérir certains de ces fans non engagés pour regarder la MLS. Pourtant, la ligue a dérivé dans l’esprit de beaucoup.

Alexi Lalas dit que Messi a aidé la MLS et Apple

« Messi a aidé, mais le sentiment que la MLS a perdu une certaine visibilité est réel. » Après l’arrivée de l’Argentin, Apple a établi des records en termes d’abonnés et de téléspectateurs sur le MLS Season Pass.

La saison prochaine, la MLS aura un effectif complet de Messi à diffuser. Cependant, le défi est d’attirer les téléspectateurs maintenant que la nouveauté de l’Argentin s’est estompée.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil