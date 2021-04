Les amateurs de sport ont plus que jamais diffusé la Major League Baseball au cours de ses trois premiers week-ends de la saison alors que le sport continue de se battre contre Covid-19 et les réactions politiques.

MLB a déclaré que les jeux en direct sur son service over-the-top, MLB.TV, ont recueilli plus de 1,3 milliard de minutes de flux entre le jour de l’ouverture, le 1er avril et le 18 avril. C’est une augmentation de 12% par rapport aux 18 premiers jours de la réduction Saison 2020 et en hausse de 43% par rapport à la même période pour la saison 2019, a déclaré la ligue dans un communiqué.

Le service de streaming de la MLB permet aux consommateurs de voir des jeux hors du marché. Les fans ont diffusé 121 millions de minutes de matchs en direct le jour de l’ouverture, ce qui en fait la journée la plus regardée de l’histoire de MLB.TV.

Cependant, le record d’audience en streaming survient après une réaction politique.

La MLB a décidé le 2 avril de déplacer le All-Star Game 2021 après l’adoption de lois de vote controversées en Géorgie. Le match du 13 juillet devait être joué au Atlanta Braves Truist Park, mais le concours a été déplacé au Colorado.

Les législateurs républicains ont critiqué cette décision et ont menacé de révoquer les lois antitrust qui favorisent la MLB. Selon un rapport récent d’une société de recherche Consultation du matin, La cote de favorabilité de la MLB a chuté de 35 points parmi les républicains après la délocalisation.

MLB obtient également une forte audience autour du forfait Sunday Night d’ESPN. En utilisant les statistiques de Nielsen, la propriété appartenant à Disney a déclaré que son package MLB du dimanche était en hausse 33% par rapport à l’ensemble de la moyenne 2020.

Au cours des deux premières semaines de la télédiffusion, 1,58 million de téléspectateurs en moyenne se connectent au match du dimanche soir. Ce nombre était d’environ 1,19 million tout au long de la saison 2020.

Les deux parties sont sur le point de conclure un accord autour d’un nouvel accord sur les droits des médias, alors que l’ensemble de droits de 5,6 milliards de dollars d’ESPN sur huit ans est sur le point d’expirer. Actuellement, le réseau paie à la MLB environ 700 millions de dollars par an pour les droits, y compris le baseball du dimanche soir et le concours All-Star, y compris le Home Run Derby.

Mais il y a eu des spéculations qu’ESPN pourrait se séparer du forfait semaine les lundis et mercredis. Contrairement aux jeux du dimanche, les jeux de la semaine ne sont pas exclusifs car les marchés locaux diffusent également le jeu, ce qui signifie qu’ESPN perd de l’audience.

Certains experts des médias estiment que le paquet vaut entre 150 et 200 millions de dollars par an. La MLB a déjà bloqué de nouveaux frais de droits avec Fox Sports et Turner Sports, propriété d’AT & T.

La MLB est revenue à un calendrier de 162 matchs cette saison après une campagne de 60 matchs en 2020 en raison de la pandémie.

Correction: cette histoire a été mise à jour pour indiquer que les fans ont regardé plus de 1,3 milliard de minutes de flux.