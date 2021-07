La MLB prolonge le congé de Trevor Bauer alors que les enquêtes sur les agressions se poursuivent

Jeudi, la Major League Baseball a prolongé le congé de Trevor Bauer au-delà de son mandat initial de sept jours alors que les enquêtes de la MLB et de la police sur une agression présumée se poursuivent.

Dans un communiqué, la MLB a déclaré qu' »avec l’accord de l’Association des joueurs », le congé administratif de Bauer serait prolongé de sept jours supplémentaires, à compter de vendredi.

Bauer, 30 ans, a été initialement mis en congé administratif par la MLB le 2 juillet, après quoi le département de police de Pasadena a déclaré à USA TODAY Sports que leur enquête sur les allégations d’une femme selon lesquelles Bauer l’aurait agressée sexuellement était « plus importante que nous ne le pensions ».

Selon les termes de la politique commune de la MLB et de la MLB Players’ Association, ce congé a été prolongé jeudi, plafonnant une semaine au cours de laquelle les Dodgers ont annulé une soirée bobblehead en l’honneur de Bauer et ont retiré sa marchandise des magasins en ligne et du stade.

Une femme de San Diego a accusé Bauer d’avoir frappé plusieurs parties de son corps, y compris le côté de la tête, et de l’avoir étranglée avec ses cheveux au point qu’elle a perdu connaissance. Elle affirme également que Bauer a eu des relations sexuelles anales avec elle sans son consentement.

Bauer, par l’intermédiaire de son co-agent Jon Fetterolf, a affirmé que les deux rencontres sexuelles entre lui et la femme étaient consensuelles. Bauer peut officiellement répondre aux allégations lors d’une audience du 23 juillet, au cours de laquelle un juge déterminera si l’ordonnance de non-communication doit être maintenue.

« Nous continuons de réfuter [the woman’s] allégations dans les termes les plus forts possibles et M. Bauer nie avec véhémence son récit de leurs deux rencontres », ont déclaré jeudi les co-agents de Bauer, Fetterolf et Rachel Luba, dans un communiqué.

Les joueurs sont mis en congé administratif par consentement mutuel de la MLB et du syndicat ; la MLBPA doit consentir à toute prolongation au-delà de 14 jours.

À quatre reprises, des joueurs mis en congé administratif – au cours desquels ils sont payés – par la MLB ont finalement purgé d’importantes suspensions sans solde. Les suspensions en vertu de la politique de violence domestique de la MLB ont varié de 15 matchs à une interdiction d’un an.

Bauer a signé un contrat de 102 millions de dollars sur trois ans avec les Dodgers en janvier, rejoignant les champions en titre des World Series après avoir remporté le Cy Young Award 2020 en tant que membre des Reds de Cincinnati.