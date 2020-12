La Major League Baseball et ses 30 équipes poursuivent leurs compagnies d’assurance, citant des milliards de dollars de pertes au cours de la saison 2020, joué presque entièrement sans fans en raison de la coronavirus pandémie.

L’acte d’accusation, déposé devant la Cour supérieure de Californie dans le comté d’Alameda en octobre, a été obtenu vendredi par l’Associated Press, affirmant que les fournisseurs AIG, Factory Mutual et Interstate Fire and Casualty Company ont refusé de payer les réclamations de la MLB malgré les achats de polices tous risques à la MLB. la compétition. .

La ligue affirme avoir perdu des milliards de dollars en billets invendus, des centaines de millions de concessions, des dizaines de millions dans les parkings et des millions d’autres dans les suites et les permis de siège de luxe, les ventes de marchandises dans le parc et le parrainage d’entreprise. Il cite également plus d’un milliard de dollars de pertes médiatiques locales et nationales, ainsi que des dizaines de millions de pertes de revenus pour MLB Advanced Media. Il dit que toutes ces pertes devraient être couvertes par leurs polices.

La MLB a arrêté les entraînements printaniers et reporté le début de la saison régulière en mars, puis a entamé un programme raccourci fin juillet qui interdisait aux supporters d’entrer dans les stades. Les équipes étaient limitées à 60 matchs en saison régulière, contre 162.

La plupart des matchs d’après-saison ont été joués sans fans, bien qu’il y ait eu une capacité limitée d’environ 11 000 personnes par match pour la série de championnats de la Ligue nationale et la série mondiale à Arlington, au Texas.

À cause de COVID-19[feminine , les entités de la Ligue majeure de baseball, y compris celles des 30 clubs de la Ligue majeure, ont subi des pertes financières importantes en raison de notre incapacité à jouer à des matchs, à accueillir des fans et à mener des activités normales pendant une grande partie de la saison. 2020 », a déclaré la ligue dans un communiqué à l’AP. «Nous croyons fermement que ces pertes sont entièrement couvertes par nos polices d’assurance et sommes convaincus que le tribunal et le jury seront d’accord.

Les messages demandant des commentaires n’ont pas été immédiatement renvoyés par les assureurs.

Selon les données de la Carey Law School de l’Université de Pennsylvanie, plus de 1 400 poursuites ont été intentées contre des compagnies d’assurance dans le cadre de réclamations pour interruption d’activité liées à la pandémie. Cela inclut plusieurs combinaisons similaires d’équipes de baseball de ligue mineure, dont la saison a été complètement anéantie lorsque le commissaire au baseball Rob Manfred l’a annulée.

Au moins une de ces affaires de ligue mineure, déposée en Arizona et dirigée par les Chattanooga Lookouts, a déjà été classée en raison d’une politique d’exclusion virale.

Dans de nombreux cas, les assureurs ont insisté sur le fait que les pertes financières causées par coronavirus ne constituent pas une perte physique ou des dommages matériels. MLB affirme que le virus a conduit aux deux.

La présence du coronavirus et COVID-19[feminine , y compris, mais sans s’y limiter coronavirus Les gouttelettes ou les noyaux sur les surfaces solides et dans l’air des propriétés assurées ont causé et continueront de causer des dommages physiques directs aux propriétés physiques et à l’air ambiant sur les lieux, indique la poursuite. Le coronavirus, une substance physique, a adhéré et adhéré à la propriété des plaignants, modifiant cette propriété. Une telle présence a également entraîné directement la perte d’utilisation de ces installations.

De nombreuses équipes ont licencié des employés du front office en réponse à la pandémie, et beaucoup prévoient une basse saison lente pour les joueurs d’agence libre. Plusieurs clubs ont déjà abandonné des joueurs de haut niveau pour économiser de l’argent, y compris lorsque les Indians de Cleveland ont refusé une option de club de 10 millions de dollars sur le triple All-Star Brad Hand et que les Cubs de Chicago n’ont pas été en mesure d’offrir un contrat au célèbre slugger Kyle Schwarber, ce qui World Series Champion 2016 pourrait devenir un agent libre.

La MLB n’a pas dit si la pratique du printemps 2021 ou la saison commenceraient à l’heure.

