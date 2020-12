Le baseball de la ligue mineure n’a pas pu entrer sur le terrain depuis plus d’un an en raison de la coronavirus pandémie.

Quand il reviendra enfin, il aura l’air beaucoup plus maigre.

Ce n’est pas un développement encourageant pour un sport qui a désespérément besoin de développer de nouveaux fans au niveau de la base.

Dans un jeu classique de hardball, la Major League Baseball a essentiellement imposé sa volonté aux niveaux de développement cruciaux du jeu, éliminant les affiliations très recherchées avec 43 franchises environ un quart de son vaste système de ligues mineures.

Le jour J est arrivé mercredi, avec des équipes de la MLB invitant un groupe chanceux de 120 équipes, quatre pour chacune des 30 franchises de la grande ligue, tout en semblant à peine se soucier des équipes laissées dans la poussière.

Les Tri-City ValleyCats, par exemple, ont appris leur destin décevant grâce à un tableau publié sur le site Web de Baseball America.

Rick Murphy, président et copropriétaire de la franchise basée à Troy, à New York, n’avait aucune idée de la raison pour laquelle son équipe de la défunte New York-Penn League n’a pas réussi à faire la coupe.

C’est décevant et surprenant à la fois, a déclaré Murphy au Times Union. Je pense que sur le plan opérationnel, nous avons fait tout ce que vous pouviez attendre. Nous avons atteint toutes les métriques.

Les ValleyCats étaient une filiale de courte saison des Astros de Houston pendant 18 saisons, remportant trois championnats de la ligue et attirant plus de 4000 fans par match pendant 11 saisons consécutives de 2008 à 2018.

Lors de leur dernière saison, Tri-City a enregistré la troisième plus forte participation de la ligue à 14 équipes, avec une moyenne de plus de 3869. Les deux seules équipes qui étaient plus hautes, Brooklyn et Hudson Valley, ont toutes deux survécu en passant dans une nouvelle ligue.

Vous regardez l’installation, la fréquentation, vous regardez la base de fans, vous regardez la géographie, a déclaré Murphy, indiquant une zone métropolitaine de plus de 1,1 million d’habitants qui comprend les villes voisines d’Albany et de Schenectady. «Vous regardez la taille du marché et ce que nous avons pu faire au cours des 18 dernières années, et vous penseriez que cela nous aurait mis en bonne position pour faire partie des 120.

Tri-City n’était pas la seule équipe à se plaindre.

Les Lexington Legends, longtemps l’un des clubs les mieux dessinés de la Ligue de l’Atlantique Sud de classe A, ont été mis de côté dans la contraction.

Idem pour les Cougars du comté de Kane, une équipe de classe A de la Midwest League basée dans la banlieue de Chicago depuis près de trois décennies. Malgré leur classement parmi les trois premiers présents chaque année, mais un au cours de leur longue histoire, les Cougars n’ont pas reçu l’appel des grandes ligues.

Maintenant, ils devront continuer en tant que franchise indépendante dans l’une des ligues affiliées avec lesquelles la MLB s’associe pour soi-disant aider à trouver des points d’atterrissage pour au moins certaines des équipes rejetées.

L’Association américaine ou la Frontier League semblent la destination la plus probable pour une relance que les propriétaires de l’équipe ont courageusement appelée Kane County Cougars 2.0.

À ce stade, je ne savais pas trop où allait finir, Curtis Haug, vice-président et directeur général des Cougars, a déclaré au Chicago Tribune. Le paysage du baseball a beaucoup changé.

Même certaines des équipes qui ont survécu à la purge ont eu le petit bout de la batte.

Prenez le Wichita Wind Surge, une équipe qui n’a pas encore disputé son premier match. Anciennement les New Orleans Baby Cakes de la Triple-A Pacific Coast League, l’équipe a été attirée au Kansas par la promesse d’un stade de 75 millions de dollars et de 10 025 places.

Eh bien, le stade a été construit, mais l’équipe n’a pas pu jouer en 2020 parce que la MLB a fermé les ligues mineures au milieu de la pandémie.

Maintenant, en attendant toujours de prendre le terrain dans leur nouvelle maison, ils ont été rétrogradés dans la Double-A Texas League dans le cadre d’une réorganisation que la MLB a également imposée pour améliorer la régionalisation entre les clubs de la grande ligue et leurs affiliés.

Sans surprise, être envoyé sans jamais jouer à un jeu dans Triple-A ne s’est pas bien passé avec certains fans de Wichita.

Je sais qu’il y a des gens qui avaient leurs espoirs sur Triple-A, a déclaré le maire Brandon Whipple à The Wichita Eagle, bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas beaucoup de différence.

Tout se résume à l’expérience des fans », a-t-il déclaré. Et nous avons l’un des meilleurs stades de baseball des ligues mineures et l’expérience de nos fans sera sans pareille.

Les Grizzlies de Fresno ont subi une chute encore plus importante que la vague de vent.

La MLB a essentiellement donné à l’équipe un ultimatum: acceptez de passer de la PCL Triple-A à la Ligue californienne qui sera au niveau le plus bas du nouvel alignement à quatre classes ou sera complètement rejetée du baseball affilié.

Avec peu d’autres options, la ville a signé un accord jeudi soir pour permettre aux Grizzlies de se retirer. L’amertume suscitée par le mouvement forcé persistera probablement pendant des années à venir et aura sûrement un impact majeur sur le soutien des fans.

Ce sera également un coup dur pour les finances de Fresno. La ville a encore une dette d’environ 32 millions de dollars sur son stade du centre-ville, le parc Chukchansi de 10 650 places.

Nous avons hérité de ce magnifique stade », a déclaré le maire Lee Brand au Fresno Bee. C’est une commodité que nous avons que nous ne voulons pas rester vacant.

Il y a eu de vives discussions de la part de la MLB sur le fait que la contraction était en fait une étape vers l’amélioration des conditions au niveau des ligues mineures, de la modernisation du stade à la réduction des déplacements en passant par l’amélioration des salaires.

Mais nous savons tous qu’il s’agissait principalement d’améliorer les résultats financiers des propriétaires, qui ont été durement touchés pendant la pandémie.

Pour le moment, ils sont sûrement heureux d’avoir moins d’équipes de ligues mineures à soutenir dans les années à venir.

Ils peuvent également regretter les fans qu’ils ont laissés derrière eux.

Paul Newberry est chroniqueur sportif pour l’Associated Press. Écrivez-lui à pnewberry (at) ap.org ou à https://twitter.com/pnewberry196 Son travail peut être trouvé à https://apnews.com/search/paulnewberry

