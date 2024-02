La MLB et les clubs remplaceront la statue de Jackie Robinson à Wichita

nn”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:550,”contentType “:”rich”},”__typename”:”Markdown”,”content”:”En plus de payer pour une statue de remplacement, la MLB et les clubs fourniront un financement à la programmation de la Ligue 42 pour soutenir ses objectifs sur le terrain et académiques. .nnLa statue du Temple de la renommée du baseball et leader des droits civiques a été volée tôt jeudi matin. Le vol a suscité l’indignation et fait la une des journaux nationaux. La vidéo de surveillance montre deux personnes transportant la statue dans l’obscurité et la chargeant dans une camionnette argentée. Les voleurs ont coupé la statue au niveau des chevilles pour l’enlever, ne laissant derrière eux que les pieds.”,”type”:”text”,”__typename”:”Image”,”caption”:null,”contextualCaption”:”Le Statue originale de Jackie Robinson au parc McAdams (Photo : Ligue 42)”,”contextualAspectRatio”:null,”credit”:null,”contentType”:null,”format”:”jpg”,”templateUrl”:”https:// img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/formatInstructions/mlb/eaynkigapzblnzwipwtd”,”type”:”image”,”__typename”:”Markdown”,”content”:”Mardi matin, le service d’incendie de Wichita a répondu à un rapport faisant état d’un incendie de poubelle dans un parc voisin, où les pompiers ont trouvé des restes de la sculpture en bronze. Le porte-parole de la police de Wichita, Andrew Ford, l’a décrit comme « irrécupérable ».nnLa Ligue 42, du nom du numéro de Robinson avec les Dodgers, est une ligue locale de baseball pour les jeunes âgés de 5 à 14 ans, principalement originaires des zones urbaines. Fondée en 2013, la ligue s’est développée pour soutenir plus de 600 enfants répartis dans 46 équipes qui tiennent leurs entraînements et leurs matchs au parc McAdams. 