La MLB entame un processus d’approbation de plusieurs mois pour le déménagement d’Oakland Athletics à Las Vegas

NEW YORK (AP) – La Major League Baseball entamera un processus d’approbation de plusieurs mois pour le déménagement proposé d’Oakland Athletics à Las Vegas, qui semble devoir devenir le deuxième changement d’une franchise au cours du dernier demi-siècle.

Un jour après que l’Assemblée législative du Nevada a approuvé un financement public de 380 millions de dollars pour un stade de baseball sur le Strip de Las Vegas, le commissaire au baseball Rob Manfred a déploré l’incapacité de l’équipe à obtenir un nouveau stade à Oakland et a défendu le propriétaire de A, John Fisher, qui a maintenu le silence public.

« Je suis désolé pour les fans d’Oakland. Je n’aime pas ce résultat. Je comprends pourquoi ils se sentent comme ils le font », a déclaré Manfred jeudi lors d’une conférence de presse à la suite d’une réunion de propriétaires. «Je pense que la vraie question est de savoir ce qu’Oakland était prêt à faire? Il n’y a pas d’offre d’Oakland. Ils ne sont jamais arrivés au point où ils avaient un plan pour construire un stade sur n’importe quel site.

Manfred a déclaré que l’équipe doit soumettre une demande de relocalisation expliquant ses efforts à Oakland et pourquoi Las Vegas est un meilleur marché. Un comité de relocalisation définira le nouveau territoire d’exploitation et le territoire de télévision, puis fera une recommandation à Manfred et au conseil exécutif de huit hommes. Le conseil exécutif formule une recommandation à tous les clubs, qui doivent approuver la décision par au moins les trois quarts des voix.

Le propriétaire de Milwaukee, Mark Attanasio, présidera le comité de relocalisation, ont déclaré à l’Associated Press deux personnes familières avec le processus, s’exprimant sous couvert d’anonymat car la nomination n’a pas été annoncée.

Le maire d’Oakland, Sheng Thao, a nié l’affirmation selon laquelle la ville n’avait fait aucune offre approximative.

« Il y avait une proposition très concrète en cours de discussion et Oakland était allé au-delà pour éliminer les obstacles, notamment en obtenant un financement pour les infrastructures, en fournissant un examen environnemental et en travaillant avec d’autres agences pour finaliser les approbations », a déclaré la porte-parole Julie Edwards dans un communiqué. «La réalité est que la propriété de A avait insisté sur un projet de plusieurs milliards de dollars et de 55 acres qui comprenait un stade de baseball, un espace résidentiel, commercial et de vente au détail. À Las Vegas, pour une raison quelconque, ils semblent satisfaits d’un stade de baseball loué de 9 acres sur un terrain loué. S’ils avaient proposé un projet similaire à Oakland, nous sommes convaincus qu’un nouveau stade de baseball serait déjà en construction.

Manfred a déclaré qu’il n’y aurait pas de frais de réinstallation.

«Cela a toujours été la politique et la préférence du baseball de rester sur place. Et je pense que cela colore toujours toute conversation sur la relocalisation », a déclaré Manfred. « Cela dit, je pense que les propriétaires dans leur ensemble comprennent qu’il y a eu un effort pluriannuel et approchant une décennie où, la grande majorité du temps, le seul objectif était Oakland. »

Las Vegas deviendrait la quatrième maison d’une franchise qui a débuté à Philadelphie de 1901 à 1954, a déménagé à Kansas City pendant 13 saisons et est arrivée à Oakland en 1968.

John Fisher, fils des fondateurs de Gap. Inc., a succédé en 2016 en tant que propriétaire majoritaire à Lew Wolff, qui dirigeait les A depuis 2005. Après avoir annoncé son intention de construire des stades de baseball à Fremont (2006), San Jose (2012) et le front de mer d’Oakland (2018), les A ont déclaré le 19 avril, ils avaient convenu d’acheter un terrain à proximité du Strip de Las Vegas. Cela a été remplacé dans un accord annoncé le 15 mai pour construire sur le site de l’hôtel Tropicana sur le Strip.

« Ce n’est pas seulement John Fisher », a déclaré Manfred. « Vous ne construisez pas un stade en vous basant uniquement sur l’activité du club. La communauté doit apporter son soutien. Et à un moment donné, vous réalisez que cela n’arrivera tout simplement pas.

Depuis que les Sénateurs de Washington sont devenus les Rangers du Texas en 1972, la seule équipe à déménager a été les Expos de Montréal, qui sont devenus les Nationals de Washington en 2005.

« J’espère qu’ils resteront fans de baseball, quelle que soit l’équipe à laquelle ils décident de s’affilier », a déclaré Manfred à propos des supporters d’Oakland. « La partie de cette série d’événements en particulier qui me dérange le plus est l’idée que les fans qui ont soutenu l’équipe perdent une équipe. Nous détestons cette idée.

La législature du Nevada a approuvé mercredi l’octroi de l’argent des contribuables pour un stade de baseball proposé de 1,5 milliard de dollars et de 30 000 places avec un toit rétractable, un projet de loi que le gouverneur Joe Lombardo devrait signer. Le nouveau site serait proche du stade Allegiant, où les Oakland Raiders de la NFL ont déménagé en 2020, et de la T-Mobile Arena, où l’expansion de la LNH, les Golden Knights, a commencé à jouer en 2017.

« De toute évidence, l’adoption de la législation au Nevada – vraiment, vraiment importante », a déclaré Manfred.

L’équipe, dont le bail à l’Oakland Coliseum expire après la saison 2024, passerait du 10e plus grand marché télévisuel américain au 40e, et la capacité du stade serait la plus petite des ligues majeures.

« Quand j’aurai toutes les informations dans cette application, si et quand je verrai des préoccupations à ce sujet, j’en parlerai publiquement », a déclaré Manfred.

Fisher n’a pas discuté publiquement de cette décision.

« Nous n’avons jamais exigé que les propriétaires aient une position particulière en ce qui concerne la disponibilité publique », a déclaré Manfred.

Un nouveau stade ouvrirait probablement en 2028 au plus tôt. Avant cela, une maison possible est le Las Vegas Ballpark d’une capacité de 10 000 places, domicile des Triple-A Las Vegas Aviators, la meilleure équipe agricole d’Oakland.

Oakland compte en moyenne 9 076 fans par match à domicile, le plus bas parmi les 30 équipes et un tiers de la moyenne de 27 203. Les A, qui ont remporté les World Series pour la dernière fois en 1989, ont atteint les séries éliminatoires de 2018 à 2020, mais après avoir échangé les meilleurs joueurs et réduit la masse salariale à 58 millions de dollars, ils ont le deuxième pire record des ligues majeures à 19-51. .

« Ils ont eu un très, très bon bilan tout au long de la pandémie », a déclaré Manfred. « Les marchés qui font face à ce genre de difficultés financières doivent souvent prendre des décisions difficiles concernant les joueurs lorsque vous avez des ressources financières limitées. »

Manfred a déclaré que les A’s et les Rays de Tampa Bay doivent obtenir de nouveaux accords de stade avant que l’expansion ne soit envisagée. La MLB a ajouté des équipes pour la dernière fois en 1998, et les meilleurs candidats sont considérés comme étant Charlotte, Caroline du Nord ; Montréal; Nashville, Tennessee; et Portland, Orégon.

Manfred a défendu les subventions gouvernementales.

« Je considère les stades de baseball, en raison du nombre de matchs et de l’impact économique que nous produisons comme un bien public », a-t-il déclaré. « Je pense que cela fait partie de mon travail et c’est en fait une bonne affaire d’avoir un partenariat public-privé pour faire construire ce genre d’installations. »

