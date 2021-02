La Major League Baseball lance une enquête immédiate sur les allégations selon lesquelles l’entraîneur des lanceurs des Los Angeles Angels Mickey Callaway, l’ancien manager des Mets de New York, aurait envoyé des messages texte et des images inappropriés à des journalistes et des femmes dans les médias sportifs, a déclaré un haut responsable à USA TODAY Des sports.

La personne a obtenu l’anonymat car la MLB n’a pas encore annoncé publiquement son enquête.

Callaway a poursuivi au moins cinq femmes tout en travaillant avec trois équipes différentes, selon un rapport de The Athletic.

C’est la deuxième fois en deux semaines qu’un haut responsable du baseball est accusé d’avoir envoyé des messages inappropriés et obscènes à une journaliste, les Mets ayant limogé le directeur général Jared Porter il y a deux semaines.

Callaway, selon trois des femmes du rapport The Athletic, a envoyé des photos inappropriées et leur a demandé d’envoyer des photos de nu en retour. Il a également envoyé des messages électroniques non sollicités et a fréquemment commenté leur apparition. Un journaliste a déclaré que Callaway avait poussé son entrejambe près d’elle lors de son interview, et un autre a déclaré qu’il lui fournirait des informations privilégiées sur les Mets s’ils se saoulaient ensemble.

Callaway n’a pas renvoyé de message texte à USA TODAY Sports, mais a déclaré à The Athletic: «Plutôt que de me précipiter pour répondre à ces allégations générales dont je viens de prendre connaissance, j’attends avec impatience l’occasion de fournir des réponses plus spécifiques. Toute relation dans laquelle j’ai été engagée a été consensuelle et ma conduite n’était en aucun cas destinée à être irrespectueuse envers les femmes impliquées. Je suis marié et ma femme a été informée de ces allégations générales.

Callaway a été dans l’organisation de Cleveland pendant huit ans, dont cinq en tant qu’entraîneur des lanceurs, avant de passer deux ans en tant que manager des Mets. Il a rejoint les Angels l’année dernière. Les Mets ont déclaré avoir été mis au courant d’un incident en 2018 impliquant Callaway avant de rejoindre l’organisation, mais il a tout de même conservé son poste. Il a été licencié après la saison 2019.

« J’ai été consterné par les actions rapportées aujourd’hui de l’ancien manager Mickey Callaway », a déclaré le président des Mets, Sandy Alderson, dans un communiqué publié par l’équipe. « Je n’étais pas au courant de la conduite décrite dans l’histoire au moment de l’embauche de Mickey ou à tout moment pendant mon mandat de directeur général. Nous avons déjà entamé un examen de nos processus de recrutement pour nous assurer que notre sélection des nouveaux employés est plus approfondie et plus complète. »

Une journaliste basée à New York a déclaré à The Athletic que Callaway enverrait des selfies torse nu deux ou trois fois par semaine, demandant des photos en retour.

«Il venait vers moi et me massait les épaules dans la pirogue quand il pensait que personne ne regardait», a déclaré le journaliste à The Athletic. «Pendant un mois, il m’envoyait un texto pour demander des photos nues. J’ai commencé à parler aux gens (qui étaient dans les médias) et ils ont dit que ce n’était pas une chose isolée.

La journaliste a également révélé plusieurs autres SMS inappropriés sur son téléphone de Callaway:

«Je parie que vous avez l’air délicieux sur la tequila», dit-il avec un visage souriant.

«Notre médecin du sommeil à Cleveland a dit que vous devriez toujours dormir nu. Plus sain pour votre peau et reposez-vous beaucoup mieux. Il faut laisser une peau parfaite respirer! »

«Au bar, combien de photos prenez-vous?»

«Il était totalement implacable», dit-elle.

Un journaliste a déclaré que Callaway lui avait souvent demandé de se rencontrer socialement, avec un e-mail: «Allons nous saouler, je vais vous dire ce qui se passe avec l’équipe.»

Et une autre a déclaré qu’elle avait reçu de lui un message pour la Saint-Valentin, comprenant neuf photos, dont l’une torse nu sur une propriété en Floride qu’il avait récemment achetée.

Les Angels ont publié une déclaration qui se lit comme suit: «Le comportement signalé enfreint les valeurs et les politiques de l’organisation Angels. Nous prenons cela très au sérieux et mènerons une enquête approfondie avec la MLB.

Les Indians, l’employeur de longue date de Callaway, ont également publié une déclaration: « Nous avons été informés pour la première fois ce soir des allégations dans The Athletic concernant le comportement de Mickey Callaway envers les femmes. Nous examinons actuellement la question en interne et en consultation avec la Major League Le baseball pour déterminer les prochaines étapes appropriées. Notre organisation ne tolère pas sans équivoque ce type de comportement. Nous cherchons à créer un environnement de travail inclusif où chacun, quel que soit son sexe, puisse se sentir en sécurité et à l’aise pour faire son travail. «

