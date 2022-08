La MLB approche de 10 ans sans un jeu parfait

Il n’y a jamais eu de match parfait combiné, et pour Cone, les chances d’un perfecto à un lanceur semblent être plus faibles maintenant, car les partants ont rarement la chance de travailler neuf manches. Pourtant, il y avait encore sept matchs sans coup sûr en 2021, et un autre cette saison, par Reid Detmers des Angels le 10 mai.

De plus, comme un lanceur ne peut affronter plus de 27 frappeurs dans un match parfait de neuf manches, le nombre de lancers a tendance à être plus faible. Un seul match parfait (Cain’s) a un nombre de lancers connu de plus de 120, et la plupart des managers laisseront un lanceur continuer à contourner cette marque, sauf dans de rares cas, comme la tentative de sept manches et 80 lancers de Kershaw lors de ses débuts de saison en avril. , par une froide journée au Minnesota après avoir terminé la saison dernière avec une blessure.

Corbin Burnes de Milwaukee a lancé huit manches sans coup sûr à Cleveland en septembre dernier, avec 14 retraits au bâton et un but sur balles. Mais il avait atteint 115 lancers, un sommet de la saison, alors Josh Hader a terminé le sans coup sûr en neuvième. Burnes a insisté sur le fait qu’il était loin d’être parfait cette nuit-là.