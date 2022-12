La Mizoram Football Association et la Reliance Foundation lancent la saison inaugurale de la Naupang League

La Mizoram Football Association et la Reliance Foundation, la branche RSE de Reliance Industries Ltd (RIL), ont lancé la Reliance Foundation Young Champs (RFYC) Naupang League à Mizoram en novembre 2022.

Les week-ends d’ouverture à Aizwal et Champai ont vu plus de 1300 filles et garçons jouer avec enthousiasme et célébrer leur amour pour le football.

La Naupang League vise à développer les écosystèmes locaux et à permettre aux footballeurs en herbe et talentueux dès l’âge de 5 ans, garçons et filles, d’acquérir une exposition compétitive et pratique. De plus, cela permet à plus d’enfants de participer et de jouer régulièrement tout au long de l’année et de développer le talent du football de base en Inde.

L’entraîneur Lalthatluanga de l’équipe Ramhlun Veng U-13 a déclaré: «Nous nous entraînons très dur pour la Naupang League. Nous commençons la pratique à 6 heures du matin pendant 3 heures où les enfants s’entraînent dur, travaillent leur condition physique et étudient également des jeux pour en savoir plus et mieux jouer. Nous sommes très heureux que la Reliance Foundation Young Champs Naupang League se déroule ici, car c’est la première fois et tout le monde en est ravi. La Fondation Reliance nous a offert toutes les conditions nécessaires pour jouer et les enfants ont maintenant hâte de s’entraîner dur et de jouer le week-end prochain.

Lalhrechianga, père de Ngurhlunchhungi, une fille U-11 qui joue pour Chawmpui Veng, « Ma fille joue depuis qu’elle est toute petite et je suis très heureux de la voir jouer dans la Naupang League. Je suis très heureux que la Reliance Foundation Young Champs Naupang League existe et pour nous, qui avons grandi dans un village, des opportunités comme la ligue Naupang sont très bonnes et aident ma fille à devenir une meilleure joueuse. Elle veut jouer autant, et que ce soit contre des garçons ou des filles, tant qu’elle est en compétition, nous sommes contents.

La ligue RFYC Naupang (enfants) est hébergée dans 4 endroits du Mizoram avec 2 modèles de la structure de la ligue. La Mizoram FA et les FA de district hébergent les ligues à Lunglei et Kolasib, activées par RFYC, tandis que 2 ligues à Aizawl et Champhai sont gérées par Reliance Foundation Young Champs. Les catégories d’âge commencent à moins de 05 ans et se poursuivent jusqu’à moins de 13 ans avec plusieurs formats de jeu. Un minimum de 30 parties seront jouées par chaque participant. Les 4 ligues devraient se dérouler en parallèle de novembre à juin 2023. L’initiative fait partie de l’initiative plus large de la Reliance Foundation visant à développer le football dans la région. RF Youth Sports (RFYS), un programme de développement sportif scolaire et collégial est en cours au Mizoram depuis 2017 et offre une plate-forme aux jeunes athlètes pour construire une carrière dans le sport en créant des opportunités pour les joueurs d’être repérés par les clubs de football professionnels. Au cours de la saison 2022 en cours de RFYS, plus de 2000 écoliers et collégiens participent à des ligues de football à Aizawl, Champhai, Lunglei et Kolasib.

