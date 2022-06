La mission sur un astéroïde de la NASA est suspendue en raison d’un retard dans la livraison du logiciel

La NASA a suspendu vendredi une mission sur un astéroïde, accusant la livraison tardive de son propre logiciel de navigation.

La mission Psyche vers un étrange astéroïde métallique du même nom devait être lancée en septembre ou octobre. Mais le Jet Propulsion Lab de l’agence avait plusieurs mois de retard dans la livraison de son logiciel de navigation, de guidage et de contrôle – un élément crucial de tout vaisseau spatial. Les ingénieurs “ont juste manqué de temps” pour le tester, ont déclaré vendredi des responsables.

Maintenant, l’agence spatiale va prendre du recul, et un examen indépendant examinera ce qui n’a pas fonctionné, quand le vaisseau spatial pourrait se lancer à nouveau et même s’il devait aller de l’avant, a déclaré Lori Glaze, chef des sciences planétaires de la NASA.

La NASA a déjà dépensé 717 millions de dollars pour Psyché et son coût total prévu, y compris la fusée pour la lancer, est de 985 millions de dollars. Le petit vaisseau spatial de la taille d’une voiture devait initialement arriver sur son astéroïde en 2026 après un voyage de plus d’un milliard de kilomètres.

Maintenant que le logiciel a été livré, il n’y a aucun problème connu avec le vaisseau spatial, sauf “nous n’avons tout simplement pas pu le tester”, a déclaré Lindy Elkins-Tanton, responsable scientifique de la mission Psyche.

“Il y a ce défi que nous n’avons pas pu surmonter à temps pour lancer en 2022 avec confiance”, a-t-elle déclaré.

Il y a encore au moins deux opportunités de lancement l’année prochaine et plus en 2024 pour atteindre l’astéroïde qui se trouve dans la ceinture entre Mars et Jupiter, a déclaré la directrice du JPL, Laurie Leshin. Cela signifie que Psyché n’arriverait pas sur son astéroïde avant 2029 ou 2030.

Mais le calcul des heures de lancement est compliqué car la mission a besoin de conditions d’ensoleillement appropriées et l’astéroïde “tourne comme un poulet rôti au lieu d’être comme une toupie”, a déclaré Elkins-Tanton.

Deux autres petites missions allaient se dérouler sur la fusée lourde SpaceX Falcon et la NASA examine ce qui va arriver à celles-ci.

Psyche n’est que le dernier né de la flotte de vaisseaux spatiaux d’exploration d’astéroïdes de la NASA. Osiris-Rex est sur le chemin du retour vers la Terre avec les décombres de l’astéroïde Bennu. L’année dernière, la NASA a lancé les navires Lucy et Dart pour explorer d’autres roches spatiales et tester si une fusée pouvait faire dévier un astéroïde se dirigeant vers la Terre.

