La mission sur Mars d’Elon Musk est la plus ambitieuse de la Red Planet Space Race

La mission du fondateur de SpaceX, Elon Musk, d’envoyer un humain d’ici 2026 sur la planète rouge est considérée comme la plus ambitieuse de toutes les missions pour atteindre Mars. De nombreux pays, dont les Émirats arabes unis, la Chine et les États-Unis, cherchent à envoyer un humain sur la planète rouge. La NASA américaine vise à envoyer des astronautes sur Mars à un moment donné dans les années 2030: les EAU font la promotion d’un plan de 100 ans pour créer une colonie là-bas et la Chine a annoncé que son objectif à long terme était d’envoyer des humains sur Mars. Ces missions interviennent après que plusieurs opérations sans pilote au cours des décennies ont confirmé la présence de glace d’eau sur Mars et alimentent donc les attentes selon lesquelles un atterrissage humain est possible là-bas.

Dans une interview avec Peter Diamandis, fondateur et président de la X Prize Foundation, Elon Musk a affirmé en avril 2021 qu ‘ »un groupe de personnes mourra probablement au début » de la mission sur Mars. Il l’a dit en parlant de la première mission avec équipage. vers Mars qui, selon lui, pourrait avoir lieu en 2026. Les scientifiques et les chercheurs ont exprimé leurs inquiétudes sur les missions sur Mars et ont mis en garde contre de nombreux défis dont le rayonnement cosmique, les tempêtes de poussière et le manque d’oxygène et d’eau.

Parmi les divers défis, le premier est celui de la distance entre Mars et la Terre. En raison de leurs orbites elliptiques, les deux planètes sont séparées par une distance variable de 35 millions de miles et 249 millions de miles. Pour cette raison, il n’y a qu’une petite fenêtre disponible lorsque les deux sont idéalement alignés pour les voyages dans l’espace. Cette situation rend la logistique beaucoup plus délicate, a déclaré Bloomberg dans son rapport.

Un autre défi consiste à ramener le vaisseau spatial de Mars car aucune solution n’a encore été trouvée pour le faire.

Les scientifiques mettent également en garde contre les éruptions solaires qui sont considérées comme le type d’explosion le plus puissant du système solaire. Une fusée éclairante équivaut à 100 millions de bombes à hydrogène. Mars a une atmosphère plus mince et il lui manque donc le bouclier magnétique global qui protège les humains des rayonnements solaires et cosmiques.

Les chercheurs pensent également que Mars n’a pas assez d’eau et que l’atterrissage humain est donc impossible pour les humains.

Reconnaissant les risques des missions sur Mars, Musk aurait déclaré: «C’est difficile de faire de la luge là-bas».

