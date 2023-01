La mission spatiale britannique “historique” se termine par un fiasco — RT World News

Une “anomalie” a empêché la fusée de Virgin Orbit de livrer des satellites dans l’espace

La toute première tentative de lancement orbital depuis le sol britannique effectuée par la société Virgin Orbit s’est soldée par un échec lundi en raison d’un problème technique malgré les progrès initiaux. La raison exacte du dysfonctionnement n’était pas immédiatement claire.

Le Boeing 747 modifié de la société, surnommé “Cosmic Girl”, a décollé avec succès de l’aéroport de Newquay dans le comté anglais de Cornouailles, libérant plus tard une fusée transportant neuf satellites censés être positionnés à une altitude d’environ 500 km.

Au fur et à mesure du vol, Virgin Orbit a tweeté que la fusée nommée LauncherOne et sa charge utile avaient réussi à atteindre l’orbite. Cependant, plus tard, il s’est avéré que ce n’était pas ce qui s’était passé.

Selon un communiqué publié mardi par Virgin Orbit, les premières étapes de la “historique” l’effort s’est déroulé sans aucun problème. La fusée est devenue hypersonique et a atteint l’espace, subissant une séparation d’étage réussie. “Cependant, à un moment donné lors du tir du moteur du deuxième étage de la fusée… le système a connu une anomalie, mettant fin à la mission prématurément”, Ça disait.















La société a également déclaré qu’elle avait supprimé le tweet sur la fusée atteignant l’orbite. Pendant ce temps, l’avion «Cosmic Girl» et son équipage sont revenus au sol en toute sécurité après le lancement.

Matt Archer, le directeur des vols spatiaux commerciaux à l’agence spatiale britannique, s’est dit déçu par l’échec, ajoutant que les autorités et la société enquêteraient sur la cause de l’anomalie technique.

“Nous ne savons pas ce qui a causé l’anomalie mais nous avons réussi un lancement”, il a dit. “L’espace est difficile. Nous savions que cela risquait d’échouer. il ajouta.

Il a également confirmé que la fusée et les satellites avaient été perdus, rassurant le public sur le fait que la trajectoire de l’objet suggère qu’il ne présente aucun danger pour les personnes en dessous.

La mission était censée être le premier lancement de satellites commerciaux depuis l’Europe occidentale pour Virgin Orbit, qui est une filiale du groupe Virgin de Richard Branson. En 2020, le premier lancement de la société à l’aide de LauncherOne s’est soldé par un échec, mais plus tard, Virgin Orbit a mené plusieurs missions réussies depuis le sol américain, livrant des satellites sur l’orbite terrestre.