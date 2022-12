La mission SpaceX Moon du milliardaire choisit Steve Aoki, “astronaute de tous les jours” pour le vol du vaisseau spatial

Un milliardaire, un musicien de K-pop, un acteur et un groupe d’artistes montent à bord d’un vaisseau spatial et volent autour de la lune. Il n’y a pas de punchline ici. C’est le mission dearMoonun voyage planifié du Starship de SpaceX qui transportera des artistes-astronautes pour visiter notre voisin lunaire.

entrepreneur japonais Yusaku Maezawale portefeuille derrière la mission, a révélé l’équipage de DearMoon jeudi. DearMoon a été annoncé en 2018 comme la première mission lunaire privée de SpaceX. La vision à l’époque était d’envoyer un groupe d’artistes dans l’espace afin qu’ils puissent créer des œuvres basées sur l’expérience.

Maezawa a lancé un appel ouvert aux candidats aux vols spatiaux en 2021 et a déclaré avoir reçu plus d’un million de réponses, il est donc compréhensible qu’il ait fallu un certain temps pour les réduire à huit membres d’équipage et deux remplaçants. Un vidéo d’annonce présente les futurs astronautes discutant de l’opportunité.

Maezawa est le fondateur de Zozotown, le plus grand détaillant de mode en ligne du Japon. Il agira en tant que chef d’équipe et sera rejoint par le DJ/producteur Steve Aoki, la star de la K-pop Choi Seung-hyun (connu sous le nom de TOP), le photographe Rhiannon Adam, le chorégraphe/interprète Yemi AD et le réalisateur de documentaires Brendan Hall. Le créateur YouTube Tim Dodd, connu sous le nom de Astronaute de tous les joursest également sur la liste avec le photographe Karim Iliya et l’acteur Dev Joshi.

Il est difficile de ne pas remarquer la disparité entre les sexes, avec une seule femme dans l’équipe principale, tandis que les deux remplaçants sont la snowboardeuse olympique Kaitlyn Farrington et la danseuse Miyu. Maezawa a également suscité la controverse lorsqu’il a annoncé qu’il participerait à un “documentaire de jumelage” pour trouver un partenaire pour entreprendre la mission. Le projet était destiné à être diffusé à la télévision japonaise, mais a été abandonné après que 27 000 personnes aient demandé à apparaître dans l’émission.

chère lune



Chaque membre d’équipage a une introduction vidéo sur le site dearMoon avec une citation expliquant pourquoi il est ravi d’être choisi. “Depuis que je suis petit, je rêvais d’aller sur la lune. Cela devient de plus en plus réel chaque jour”, a déclaré Aoki. “Toujours difficile à croire mais très excité et reconnaissant pour cette incroyable opportunité unique. Vers la lune !”

La mission dearMoon visait à décoller en 2023, mais cela peut être un objectif ambitieux. SpaceX est Starship toujours en développement et n’a pas encore envoyé le vaisseau spatial brillant en orbite malgré le fondateur de SpaceX Les prédictions optimistes d’Elon Musk.

Maezawa se rendra dans l’espace avec une certaine expérience à son actif. Il visité la Station spatiale internationale après avoir fait un tour dans un vaisseau spatial russe Soyouz fin 2021. Si dearMoon décolle comme prévu, ce sera un type de mission spatiale très différent car un groupe d’artistes talentueux pourra découvrir leur univers d’une manière nouvelle et merveilleuse.