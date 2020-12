WASHINGTON – Au cours du mois dernier, le croiseur de la Marine San Jacinto avait quitté la nation insulaire ouest-africaine du Cap-Vert pour une mission secrète visant à aider à porter un coup dur au président Nicolás Maduro du Venezuela, un adversaire avoué de l’administration Trump. La mission a été lancée début juin, quand Alex Saab, un homme d’affaires colombien qui est largement considéré comme l’architecte des accords économiques qui maintiennent le gouvernement Maduro à flot, a été arrêté au Cap-Vert lorsque son avion privé s’est arrêté pour faire le plein en route vers l’Iran depuis le Venezuela. Les États-Unis ont demandé son extradition sous Frais de blanchiment d’argent américains, et la procédure judiciaire a commencé. «Saab est d’une importance cruciale pour Maduro car il est le leader de la famille Maduro depuis des années», a déclaré Moises Rendon, spécialiste du Venezuela au Center for Strategic and International Studies à Washington. «Saab a accès à des informations privilégiées sur les stratagèmes de corruption de Maduro au Venezuela et en dehors.» L’arrivée furtive du navire de guerre américain a coïncidé avec le limogeage par le président Trump du secrétaire à la Défense Mark T.Esper début novembre. Pendant des mois, M. Esper avait repoussé les demandes des départements d’État et de justice de déployer un navire de la marine au Cap-Vert pour dissuader le Venezuela et l’Iran de comploter pour éloigner M. Saab de l’île. M. Esper s’est moqué des inquiétudes concernant un jailbreak de cape et de poignard, et a déclaré que l’envoi de la marine était un abus de la puissance militaire américaine. Un cutter de la Garde côtière a été envoyé en août à la place.

Avec M. Esper à l’écart, cependant, son remplaçant, le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher C. Miller, ancien assistant de lutte contre le terrorisme de la Maison Blanche, a rapidement approuvé le déploiement du San Jacinto de Norfolk, en Virginie. Le navire a traversé l’Atlantique pour garder un contact étroit oeil sur le seul captif. Dans les derniers jours du mandat de M. Trump, l’histoire du San Jacinto et de sa mission improbable d’un mois illustre ce que les critiques disent être l’utilisation capricieuse par l’administration des forces armées – déployant un jour des troupes à la frontière sud-ouest, tirant brusquement d’autres troupes du nord-est. La Syrie la suivante. C’est aussi le dernier effet de la purge par M. Trump de la haute direction du Pentagone et de sa tranche de loyalistes largement purs et durs. M. Esper étant parti, M. Miller a ordonné des réductions de troupes plus importantes en Afghanistan, en Iraq et en Somalie; évincé le responsable de la politique qui supervise les efforts de l’armée pour combattre l’État islamique; et envisagé de retirer son soutien militaire à la CIA, y compris sa flotte de drones. La confrontation avec M. Saab est le dernier rebondissement dans la relation tendue entre les États-Unis et le Venezuela. En 2017, M. Trump a déclaré qu’il n’exclurait pas une «option militaire» pour apaiser le chaos au Venezuela. En 2018, l’administration Trump a tenu des réunions secrètes avec des officiers militaires rebelles du Venezuela pour discuter de leurs plans pour renverser M. Maduro.

Et en août, les États-Unis ont saisi plus de 1,1 million de barils de carburant iranien qui se dirigeaient vers le Venezuela lors d’un transfert en haute mer qui a empêché deux adversaires diplomatiques d’échapper aux sanctions économiques américaines.

Il n’est donc pas surprenant que les assistants de l’administration aient été ravis lorsque des responsables au Cap-Vert ont arrêté M. Saab sur son arrêt de carburant, répondant à une alerte de recherche d’Interpol connue sous le nom de notice rouge, qui était en vigueur en raison des accusations de blanchiment d’argent américaines. . Dans une déclaration à l’époque, le ministre des Affaires étrangères de M. Maduro, Jorge Arreaza, a déclaré que M. Saab s’était arrêté au Cap-Vert pour une «escale nécessaire» en route pour «garantir l’obtention» de nourriture et de médicaments pour le Venezuela. M. Arreaza a condamné la détention, la qualifiant d’acte de «violation des normes et du droit internationaux» et affirmant que le gouvernement Maduro ferait tout son possible pour protéger «les droits humains de M. Alex Saab». De telles menaces inquiètent les extrémistes des départements de la justice et d’État, dont Elliott Abrams, l’envoyé spécial du département d’État pour l’Iran et le Venezuela. Ils ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que des agents iraniens ou vénézuéliens pourraient aider M. Saab à s’échapper de l’archipel à 350 miles à l’ouest du Sénégal dans l’Atlantique Nord, et que les États-Unis perdraient une occasion inhabituelle de punir M. Maduro. La détention de M. Saab pendant des mois a dépouillé M. Maduro d’un allié important et d’un réparateur financier majeur à un moment où moins de pays sont disposés ou capables de venir en aide au Venezuela. Si M. Saab coopère avec des responsables américains, il pourrait aider à démêler le réseau de soutien économique de M. Maduro et aider les autorités à porter des accusations contre d’autres alliés du gouvernement vénézuélien. Washington a accusé M. Saab de «profiter de la famine» en participant à un stratagème dans lequel lui et d’autres sont soupçonnés de s’en tirer avec des sommes importantes de fonds gouvernementaux destinés à nourrir la population affamée du Venezuela. Les responsables américains ont déclaré que cela faisait partie d’un programme plus large dans lequel les alliés de M. Maduro achetaient des aliments de moins ou moins bonne qualité que ce qui était demandé dans les contrats et redistribuaient de l’argent supplémentaire aux loyalistes.