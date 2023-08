La mission russe sur la lune se termine par un désastre alors que l’atterrisseur a « cessé d’exister »

L’atterrisseur lunaire russe a échoué en approche et s’est écrasé dimanche à la surface de la lune, marquant la fin de la première mission lunaire russe en 47 ans.

Le groupe russe de vols spatiaux, Roskosmos, a annoncé l’échec dans un communiqué, affirmant que l’engin avait rencontré un problème alors qu’il tentait d’entrer sur une orbite de pré-atterrissage. Le vaisseau spatial Luna-25 devait atterrir lundi, mais Roskosmos dit qu’il est devenu incontrôlable et s’est écrasé sur la lune vers 12h00 GMT samedi.

« L’appareil s’est déplacé sur une orbite imprévisible et a cessé d’exister à la suite d’une collision avec la surface de la Lune », a déclaré Roskosmos dans un communiqué.

Roskosmos dit qu’une commission a été mise en place pour enquêter sur la cause de l’échec. C’était le premier voyage de la Russie en orbite lunaire depuis 1976.

La sonde était destinée à rechercher de l’eau gelée sur la surface lunaire, mais le prestige international de la mission était bien plus important pour le Gouvernement russe que toutes les découvertes scientifiques.

« L’étude de la lune n’est pas l’objectif », a déclaré précédemment l’analyste spatial russe Vitaly Egorov à propos de la mission. « L’objectif est la compétition politique entre deux superpuissances – la Chine et les États-Unis – et un certain nombre d’autres pays qui veulent également revendiquer le titre de superpuissance spatiale. »

La mission Luna-25 a été la première à tenter un atterrissage au pôle sud de la lune, où les chercheurs soupçonnent depuis longtemps la présence d’eau gelée.

L’échec de la mission Luna-25 souligne la décadence du programme spatial russe depuis la guerre froide, lorsqu’il s’est retrouvé face à face avec la NASA américaine.

Le programme russe a été le premier à lancer un satellite en orbite autour de la Terre avec Spoutnik-1 en 1957, et encore le premier à lancer un être humain en orbite, avec le cosmonaute Youri Gagarine en 1961.

