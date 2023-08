La mission russe Luna-25 Moon s’écrase et brûle

La mission Luna-25 s’est écrasée à la surface de la Lune ce week-end mettant fin à la quête de la Russie pour prouver qu’elle a toujours ce qu’il faut pour atterrir sur la surface lunaire.

Le plan de la Chine pour faire atterrir des astronautes sur la Lune

L’agence spatiale russe a perdu le contact avec le vaisseau spatial samedi vers 7 h 57 HE (14 h 57 heure de Moscou), a écrit Roscosmos dans un déclaration sur Télégramme. Des enquêtes préliminaires ont révélé qu’une brûlure de moteur destinée à placer Luna-25 sur une orbite de pré-atterrissage autour de la Lune l’a placé à une distance incorrecte de la surface lunaire, provoquant l’écrasement du vaisseau spatial sur la Lune.

« On nous rappelle que l’atterrissage sur n’importe quel objet céleste est tout sauf facile et direct », Thomas Zurbuchen, ancien directeur scientifique de la NASA, a écrit sur X (anciennement Twitter). « Ce n’est pas parce que d’autres ont réussi à le faire il y a des décennies que cela garantit le succès aujourd’hui. »

L’échec de la Russie à atterrir sur la surface lunaire est un coup dur pour la tentative du pays de rester pertinent au milieu d’une nouvelle course vers la Lune. Son lancement a marqué la première mission russe sur la Lune en 47 ans, depuis le retour de son prédécesseur Luna-24 sur Terre en août 1976. Luna-25 lancé à 02h10 heure locale le 11 août depuis le cosmodrome de Vostochny dans l’oblast d’Amour, en Russie.

Luna-25 était initialement prévu en coopération avec l’Agence spatiale européenne, mais l’agence spatiale s’est retirée de la mission et des Luna 26 et 27 qui ont suivi après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Au lieu de cela, la Russie a été forcée de remplacer les pièces de fabrication européenne de l’atterrisseur lunaire par des instruments scientifiques fabriqués localement.

Ayant perdu l’assistance de ses homologues européens, la Russie cherche à s’aligner sur la Chine dans la course pour faire atterrir des astronautes sur la Lune en 2030 s. La Chine a été développer un programme lunaire qui vise à rivaliser Les missions Artemis de la NASA sur la Lune, y compris les plans d’une base permanente à la surface de la Lune. La base lunaire de la Station internationale de recherche lunaire a été annoncée comme un projet conjoint entre la Chine et la Russie en 2021, et d’autres pays tels que les Émirats arabes unis et le Pakistan se sont ensuite joints au projet.

La Chine a déjà prouvé qu’elle a ce qu’il faut pour atterrir sur la surface lunaire avec trois atterrissages réussis à son actif. Cependant, on ne sait toujours pas exactement ce que la Russie apporte à la table. Luna-25 aurait non seulement prouvé la capacité de la Russie à atterrir à la surface de la Lune, mais aurait également marqué un retour en force de la puissance spatiale du pays, en déclin depuis ses premiers jours de gloire pendant la guerre froide.

Luna-25 était censé surpasser la propre tentative de l’Inde d’atterrir sur la surface lunaire avec la mission Chandrayaan-3, qui a été lancée le 14 juillet et est prévue pour un atterrissage le 23 août. Chandrayaan-3 est l’Inde deuxième tentative d’alunissage près de quatre ans après son prédécesseur s’est écrasé à la surface de la Lune en septembre 2019 en raison d’un problème avec les propulseurs de freinage du vaisseau spatial.

Les deux pays se disputaient une place au pôle sud lunaire. Le pôle sud de la Lune est d’un grand intérêt pour les nations qui espèrent établir une présence sur la surface lunaire, avec des preuves montrant qu’il peut contenir des réservoirs de glace qui pourraient être utilisés comme eau potable, carburant, ou pour produire de l’oxygène.

Avec le vaisseau spatial russe à l’écart, tous les regards sont tournés vers le Chandrayaan-3 indien pour réussir l’atterrissage plus tard ce mois-ci.

